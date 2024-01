O BNG en Poio denuncia abandono en mantemento, limpeza e servizos

O grupo municipal do BNG en Poio denuncia abandono por parte do goberno local no mantemento, limpeza e servizos do municipio. Un abandono que atribúen a un recente anuncio de rebaixa de preto de 200.000 euros en gastos correntes durante o segundo semestre do ano.

Exemplos destas declaracións da formación política nacionalista son a falta de pintado da sinalización vertical de tráfico, falta de corrección dos accesos en prazas de estacionamento de nova creación para mobilidade reducida, depósitos de entullo en Lourido, Áncar ou A Canteira de Graña, ou a imposibilidade de uso dos baños de Lourido ou de Laño. Citan igualmente ausencia de mantemento nas futuras sendas azuis cun mobiliario deteriorado, ou en zonas verdes e parques públicos como os de Combarro ou A Reiboa.

Desde o BNG fixeron constar tamén estas queixas na Comisión de Urbanismo instando a que se limpase en Combarro a zona onde arderon dous contedores de lixo. Engaden que "son moitos os veciños que nos trasladan denuncias sobre o estado de fochancas, asfalto levantado e falta de roza".