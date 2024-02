Pontevedra, a provincia na que máis cae a participación este 18F ao mediodía

A participación dos galegos nas eleccións autonómicas deste domingo caeu nas primeiras horas do día. Segundo os datos de mediodía, caeu máis de dous puntos con respecto aos comicios de 2020.

Ás 12.00 horas situábase no 17,09 %, isto é, 2,3 puntos menos que á mesma hora de 2020, cando fora do 19,42 %.

Segundo a información facilitada polo director xeral de Interior e Emerxencias, Santiago Villanueva, emitíronse uns 376.639 votos ata o mediodía.

Pontevedra é a provincia na que máis descendeu. A caída foi de 3,21 puntos, sitúase no 16,64%. Ata o mediodía emitíronse 28.303 votos.

Lugo é a provincia onde menos caeu a participación, menos de medio punto (0,45). En Ourense a baixada foi de 2,42 puntos. Na Coruña o descenso é de 2,06 puntos.

Con todo, é superior o voto do exterior. Unhas 29.300 persoas emitiron o seu voto desde o exterior, unha participación do 6,15 % . En 2020 a participación dos votantes do CERA foi de apenas o 1,2.