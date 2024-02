Bará, seguro de que os galegos "estarán á altura" dun día que agarda que sexa "histórico"

Luis Bará, votando nas eleccións galegas do 18F © BNG Ana Pontón, votando nas eleccións galegas do 18F © BNG

O candidato máis madrugador nestas eleccións galegas do 18F en Pontevedra foi o nacionalista Luis Bará, que acompañado do alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, exerceu o seu dereito ao voto ás 9:30 horas no IES Frei Martín Sarmiento.

Desde alí, Bará animou á participación dos cidadáns nestes comicios porque "é o que vai a garantir que voten e escollan o mellor para este país".

El mesmo asegurou que votou "con ilusión, con ganas e con esperanza de vivir un día histórico", despois dunha campaña que para o BNG foi "impresionante".

"Recibimos moito animo, moito apoio e moito entusiasmo da xente", sinalou o candidato nacionalista, que espera que esas sensacións confírmense este domingo cun apoio "masivo e amplo" á candidatura do BNG.

O deste 18 de febreiro, segundo Luis Bará, "é un día histórico" para Galicia porque "é o momento no que a xente co poder do seu voto vai escoller o futuro no que quere vivir" e mostrou a súa confianza de que "o noso pobo vai a estar á altura dunha data como a de hoxe".

Tras votar en Pontevedra, Bará explicou que dedicará a mañá para percorrer diversos colexios electorais por toda a provincia, especialmente naqueles municipios que non puido visitar durante a campaña e, posteriormente, pasará a tarde en compañía da súa familia.

O seguimento da noite electoral, xunto co resto de candidatos do BNG, farao en Santiago, na Nave de Vidán, onde o BNG quixo centralizar a súa actividade.

PONTÓN CONFÍA EN QUE OS GALEGOS "FAGAN HISTORIA"

Ana Pontón, a candidata do BNG á presidencia da Xunta de Galicia, votou no Centro Galego de Arte Contemporánea de Santiago, desde o que animou a que se rexistre unha participación "masiva" nas eleccións deste domingo.

Pontón, que espera que os galegos "fagan historia votando con ilusión e con esperanza para poñer en marcha un tempo novo", sostivo que unha ampla mobilización do electorado "é a mellor garantía para construír un futuro mellor".

A candidata nacionalista pediU á cidadanía que "falen e expresen" co seu voto nas urnas "que sanidade e educación públicas queren ou que futuro para a xente moza queren".

Tras votar, Ana Pontón explicou que pasará a xornada en familia, co seu compañeiro e coa súa filla Icía, antes de seguir o reconto electoral co resto de candidatos do BNG.