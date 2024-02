Marta Lois confía en que sexa "un día moi especial" e pide que "as urnas se enchan de papeletas"

Marta Lois, votando en Santiago o 18F © Sumar Galicia

A candidata de Sumar Galicia nas eleccións autonómicas deste domingo 18 de febreiro, Marta Lois, exerceu o seu dereito a voto no Instituto Antonio Fraguas de Santiago de Compostela cun chamamento á "participación democrática".

Lois acudiu a votar "con ilusión" e confía nunha elevada participación nunha cita importante porque supón "a oportunidade de escoller o futuro do noso país".

"Hoxe vai ser un día moi especial", confía Marta Lois, que pide que "as urnas se enchan de papeletas".

AGRESIÓN EN VIGO

Desde Sumar Galicia denuncian que sobre as 12:45 horas deste domingo unha apoderada do PP agrediu a un da súa formación no colexio electoral de Balaídos, en Vigo.

Segundo Sumar Galicia, esta persoa do PP atopábase no interior dunha das cabinas, manipulando as papeletas, ocultando as dos demais partidos. Un apoderado de Sumar Galicia chamoulle a atención e urxiulle abandonar a cabina. A apoderada 'popular' saíu finalmente da cabina e empuxou ao apoderado de Sumar.

O apoderado de Sumar, Juan Valverde, caeu ao chan, golpeando a cabeza contra unha mesa e quedando inconsciente durante uns minutos.

Unha apoderada do BNG chamou á ambulancia e foi trasladado ao Hospital Álvaro Cunqueiro, onde se atopa nestes momentos á espera de valoración e parte de lesións.

En canto tiveron coñecemento dos feitos, e antes de que chegase a ambulancia, compareceron no colexio a deputada Verónica M. Barbeiro e o número 1 de Sumar por Pontevedra, Ramón Sarmiento. Leste falou co apoderado agredido en canto recuperou o coñecemento e xusto antes de ser trasladado ao Hospital, así como cos membros da mesa e outros apoderados que presenciaron a agresión.

Os tres membros da mesa, así como as dúas apoderadas do BNG e outra apoderada de Sumar Galicia corroboran os feitos, que xa foron denunciados #ante a Policía Nacional.

Os servizos xurídicos de Sumar Galicia atópanse avaliando os feitos para interpoñer as accións que correspondan.