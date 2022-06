O Pontevedra, único recentemente ascendido a Primeira RFEF co seu banco en dúbida

Máis dun mes despois de celebrar o seu ascenso 'virtual' fronte ao Salamanca, referendado unha semana despois de maneira oficial en Palencia, o Pontevedra Club de Fútbol segue sen aclarar que pasará co que foi adestrador do primeiro plantel a última tempada, Ángel Rodríguez.

O técnico leonés, cuxo contrato expiraba ao fin do presente curso, marchou de vacacións sen falar co club sobre a posibilidade de continuar no cargo, ampliando co paso dos días as dúbidas sobre se seguirá dirixindo ao equipo en Primeira RFEF cumprido o obxectivo marcado de ascender de categoría.

Todo a pesar de valorarse positivamente o seu traballo desde a planta nobre de Pasarón, pero evidenciándose unha falta de 'feeling' entre o banco e os dirixentes que se foi facendo máis perceptible.

Nesta situación, o Pontevedra aparece actualmente como o único dos 10 equipos recentemente ascendidos á Primeira RFEF que segue valorando as opcións coas que conta para dirixir ao equipo a próxima tempada. O resto de clubs que deron o salto de categoría renovaron ao seu técnico, conta con contrato ou se negocia abertamente a súa continuidade coa esperanza de prolongar a relación.

Neste último caso atópase por exemplo o Real Murcia, que negocia con Mario Simón prolongar o seu contrato polo menos un ano máis, mentres que no Numancia dáse por segura a continuidade de Diego Martínez aínda que non é oficial, do mesmo xeito que no Córdoba con Germán Crespo. A falta de firma está só tamén a renovación de Gustavo Siviero no Intercity, sendo oficiais as renovacións de Santi Castillejo en Osasuna Promesas, César Ferrando en La Nucía e de Juanma Marrero no Mérida. Por último contan con contrato en vigor Chus Trujillo no Ceuta e José Juan Romero no Eldense.

No que respecta ao resto da Primeira RFEF, dos 38 equipos con praza confirmada para o próximo curso á espera da resolución do play- off a Segunda División, só sete buscan abertamente novo adestrador, curiosamente varios deles na contorna dos granates. Un sería o Celta B tras oficializar a saída de Onésimo, e outros dous unha Cultural Leonesa que conta con novo director deportivo e un Unionistas de Salamanca que busca substitución a Luis Ayllón tras a súa renuncia para continuar e a súa fichaxe pola UD Sanse.

Ademais o Castellón busca novo técnico tras a dimisión de Sergi Escobar, completando a lista o Alcorcón, un Calahorra onde no que Eduardo Docampo rexeitou seguir tras unha boa tempada e o Bilbao Athletic, equipo do que se despediu Patxi Salinas e que está pendente dun proceso electoral que pode facer prolongar a elección de preparador para o filial.

Doutra banda hai varios equipos que acaban de concluír a competición aínda pola súa presenza no play-off de ascenso con sede en Galicia que non aclararon o futuro dos seus adestradores, aínda que no seu caso tras só transcorrer uns días desde o final da súa tempada. Un deses equipos é o Racing de Ferrol con Cristóbal Parralo. Tampouco o fixo un Linares no que se pon en dúbida a continuidade de Alberto Domínguez tras a saída do director deportivo da entidade.

Son algúns dos casos máis rechamantes dunha Primeira RFEF na, a falta da división en dous grupos, contará con nomes ilustres nos bancos como os de Raúl González ou Sergi Barjuan nos filiais de Real Madrid e Fútbol Club Barcelona, o tamén ex-xogador Alfredo Santaelena que apunta a seguir no DUX Internacional de Madrid, ou o de Mere Hermoso, adestrador que ascendeu ao Fuenlabrada por primeira vez na súa historia ao fútbol profesional e que regresa ao club madrileño para tentar repetir éxito.