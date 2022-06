A vía Ángel Rodríguez para o banco de Pasarón segue aberta

Ángel Rodríguez no partido de liga en Pasarón entre Pontevedra e Arosa. Temporada 2021/2022 © Cristina Saiz

En silencio pero de forma constante, o Pontevedra traballa na planificación da próxima tempada. E no club confían en que pronto se poida empezar a comunicar xa de forma oficial os primeiros movementos.

Unha parte deste traballo céntrase no ocupante do banco para a próxima tempada. Aínda que pasaron trinta días desde o final da competición e ambas as partes acordaran tomarse un tempo antes de sentar a analizar a tempada, a opción de que o adestrador do ascenso, Ángel Rodríguez, continúe á fronte do equipo segue aberta.

Confirman desde Pasarón que, nos últimos días, ambas as dúas partes mantiveron conversacións, pero para coñecer a decisión final aínda haberá que esperar uns días.

Doutra banda, os contactos con xogadores tanto para renovar os seus contratos ou para reforzar o plantel do Pontevedra atópanse tamén en marcha desde hai semanas. E, aínda que desde o club prefiren traballar sempre coa máxima discreción para evitar que o ruído externo poida interferir nas negociacións, hai confianza en poder retomar as comunicacións oficiais pronto, mesmo a finais desta mesma semana.