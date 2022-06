Ángel Rodríguez, novo adestrador do Hércules

O cambio no banco do Pontevedra Club de Fútbol é xa un feito.

Máis dun mes despois de que se dese por finalizada a tempada co ascenso a Primeira RFEF, Ángel Rodríguez fai oficialmente as maletas cara a un novo destino.

Foi precisamente o seu novo equipo, o Hércules de Alicante, o que confirmou a contratación do técnico, sen que o club pontevedrés se teña pronunciado aínda sobre o seu futuro inmerso no silencio institucional decretado tras acabar a tempada..

Ángel Rodríguez comprométese coa entidade alacantina por unha tempada con opción a unha segunda, asumindo o reto de repetir o conseguido no Estadio Municipal de Pasarón, xa que competirá na Segunda RFEF co obxectivo de conseguir o ascenso de categoría.

A pesar do seu bo papel no banco granate, cumprindo o obxectivo para o que foi contratado, e tras a finalización da tempada, os días e as semanas foron pasando sen contactos entre a cúpula do Pontevedra e o que foi o seu adestrador o último curso. As conversacións tiveron finalmente lugar hai escasamente unha semana, pero sen chegar a bo porto.

Agora o Pontevedra deberá buscar a un novo capitán de nave para o seu proxecto en Primeira RFEF.