O Pontevedra oficializa a renovación do seu capitán: Álex González seguirá dous anos máis en Pasarón

Álex González celebra o seu gol no minuto 1 no partido entre Pontevedra e Salamanca © Cristina Saiz

Álex González seguirá sendo o capitán do Pontevedra dúas tempadas máis. O conxunto granate rompe o silencio institucional que rexeu o día a día da entidade durante o último mes anunciando a renovación dun dos artífices do ascenso e tamén buque insignia da entidade.

"O Pontevedra CF traballa na configuración do plantel para a próxima tempada. Renova o seu compromiso co club para as dúas próximas tempadas o noso capitán Alejandro González Marañón, Álex González", recolle o comunicado oficial do club que foi difundido tamén a través das súas redes sociais.

O extremo cántabro, que leva xa seis anos na casa granate, firma por dous anos e, de cumprir o seu contrato, alcanzaría as oito tempadas como xogador do Pontevedra de forma ininterrompida, unha cifra á que chegaron moi poucos xogadores nos máis de 80 anos de historia do club.