Ángel Rodríguez despídese do Pontevedra: "Volveremos a encontrarnos. Siempre tendréis en mí a un granate más"

O xa ex adestrador do Pontevedra Club de Fútbol, Ángel Rodríguez, quixo compartir este sábado a través da súa conta de Instagram unhas palabras de agradecemento dedicadas a todo o club, tras a súa fichaxe polo Hércules.

"Son muchos los mensajes de agradecimiento que hasta ahora he recibido y no quiero irme de este club sin agradecer a la directiva la oportunidad que me dio de venir, a su director deportivo Toni Otero, que siempre apostó por mí. Aquí he madurado como entrenador, he crecido como persona y he aprendido a ganar y a perder", escribiu o técnico.

Recoñece tamén o labor do corpo técnico "por haberme acompañado en este camino de enseñanza y aprendizaje mutuo"; xogadores "porque siempre hemos caminado en la misma dirección, han defendido la camiseta y el escudo como auténticos profesionales", e aos traballadores do club "haciendo que todo esto haya sido posible, pero muy en especial a las que lo hacen de manera desinteresada".

Tamén se acordou de agradecer o ánimo recibido pola afección, que "me ha hecho ver su apoyo, sin ellos habría sido todo más difícil".

Conclúe Ángel Rodríguez afirmando que "ha sido un honor formar parte del Pontevedra CF y, aunque ahora nos separan caminos diferentes, volveremos a encontrarnos. Siempre tendréis en mi a un granate más #haiqueroelo".