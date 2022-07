O Pontevedra, un dos únicos 7 equipos de Primeira RFEF sen adestrador a poucos días de iniciar a pretempada

O tempo segue a correr sen que o Pontevedra Club de Fútbol faga oficial o nome de quen será o seu adestrador para a nova tempada na Primeira RFEF, tras a saída de Ángel Rodríguez, o técnico do ascenso, rumbo ao Hércules.

A marcha do preparador leonés, despois semanas sen movementos, confirmouse máis dun mes despois do fin da competición (21 de xuño), e xa entrados no mes de xullo os contactos mantidos pola entidade granate non terminaron de cristalizar.

Non se trata dunha situación nova. De feito na súa comparecencia o pasado 23 de xuño o director deportivo, Toni Otero, lembraba que o anuncio da fichaxe do adestrador "o ano pasado foi unha semana antes de empezar a pretemporada, así que ata aí hai marxe".

Otero lembraba o acontecido coa chegada hai un ano de Ángel Rodríguez (confirmado o 11 de xullo) e quitaba dramatismo á elección ao seguir avanzando na composición do plantel, pero esa marxe empeza a ser xa mínimo, e é que os granates teñen previsto volver aos adestramentos o 15 ou o 18 de xullo, e seguen de momento sen capitán para a súa nave.

De feito o Pontevedra é un dos catro únicos equipos do seu grupo, xunto ao Celta B, Badajoz e DUX Internacional de Madrid, que aínda non confirmou ao seu técnico, aínda que no caso do filial vigués todo apunta a que será o ata o de agora preparador do xuvenil Claudio Giráldez, curiosamente ex-xogador granate, o que asumirá o reto de substituír ao cesado Onésimo, mentres que no Badajoz dáse por feita a continuidade de Isaac Jové, sen ser aínda oficial, e no Internacional non se confirmou aínda se Alfredo Santaelena continuará no seu banco.

Mirando no seu conxunto aos 40 equipos de Primeira RFEF, só son 7 os que seguen sen adestrador confirmado a día 6 de xullo. Eso si, no caso do Amorebieta só un proceso electoral evita a confirmación de Harit Mujika, que seguiría no cargo.

Os outros tres clubs sen adestrador son o Sabadell, tras a saída de Pedro Munitis a finais de xuño, o Castellón ao estar a negociar a súa propiedade unha venda do seu accionariado que está a atrasar todas as súas operacións, e o Eldense, que despediu este mesmo martes a José Juan Romero de maneira inesperada por "motivos disciplinarios".

Excepcións todas elas dentro dunha categoría, a terceira do balompé nacional, na que xa se produciron multitude de movementos, confirmando o potencial de moitos proxectos que buscan o salto ao fútbol profesional.