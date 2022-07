Javi Rey cambia o Pontevedra polo Real Avilés de Segunda RFEF: "Supón un novo reto para min"

Segunda baixa confirmada no Pontevedra Club de Fútbol. Tras a marcha de Romay ao Arenteiro o segundo futbolista en facer oficialmente as maletas é Javi Rey.

O canteirán granate, que asinara o pasado verán por un ano máis outro opcional, non seguirá finalmente en Pasarón poñendo fin á súa segunda etapa no club no que se formou antes de iniciar unha longa carreira en equipos como o Lugo, Celta B, Guijuelo, Logroñés, Badajoz, UCAM Murcia e Racing de Ferrol.

Foi o seu próximo equipo, o Real Avilés, o que confirmou a noticia sen que no Pontevedra se teñan chegado a pronunciar sobre o seu futuro.





(@Javi6Rey): experiencia, lucha y equilibrio para el centro del campo



https://t.co/y6hZAWZUCr



pic.twitter.com/cpSqo3Ba0V — Real Avilés Industrial (@RealAvilesind) July 4, 2022

"É un novo reto, estou moi contento de fichar por este club", sinalou Rey tras facerse oficial a súa fichaxe polo cadro asturiano, co que competirá na Segunda RFEF.

"Fichar polo Real Avilés supón un novo reto para min. É un gran club", sinalou.

Na última tempada co pontevedra, Javi Rey participou nun total de 31 partidos de liga, aínda que só 9 deles como titular ante a gran tempada realizada por Miguel Román. Ademais anotou un lembrado gol, que supuxo o triunfo no tempo de desconto no partido na casa fronte ao Coruxo.