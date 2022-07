O Pontevedra confirma a súa terceira renovación: Oier Calvillo

Partido de liga entre el Pontevedra y el Langreo en Pasarón © Cristina Saiz

O Pontevedra está na súa semana fantástica en canto a renovacións. Comezaron o luns coa confirmación do capitán Álex González, continuaron o xoves coa ampliación de contrato de Yelko Piñeiro e seguen este venres coa continuidade do extremo vasco Oier Calvillo.

O atacante de Arama amplía o seu vínculo coa entidade de Pasarón por unha tempada máis e debutará co equipo en Primeira Federación na que será a súa terceira tempada como granate.

O rendemento de Calvillo ao longo destes tres cursos en Pontevedra tivo máis sombras que luces. Con todo, nin a afección, nin os adestradores que pasaron por Pasarón nin tampouco a directiva do club teñen a máis mínima dúbida da calidade do exxogador de Osasuna.

Chegou á Boa Vila coa bitola de crack, pero as altas expectativas e a mala tempada do equipo o ano da súa chegada minaron a moral do mozo atacante. Con problemas de confianza e saúde mental, Calvillo baixou o seu rendemento. Aínda así, tivo a fortaleza de parar, tratar os seus problemas e traballar duro para regresar con máis forza.

RENOVACIÓN



OIER CALVILLO 2023 | El extremo vasco renueva por una temporada más.



Uno de los jugadores más queridos por la afición sumará su tercera campaña consecutiva en Pontevedra.#HaiQueRoelo#OierCalvillo2023 pic.twitter.com/cdhIw4uWLt — Pontevedra CF (@PontevedraCFSAD) July 1, 2022

Ángel Rodríguez tardou en incluílo nos seus plans, pero no tramo final da pasada tempada demostrou deixar atrás ese mal momento anímico e demostrou, con desborde, caneos, asistencias e goles por que o Pontevedra namorouse del. O seu espectacular final de tempada, na que chegou a render ata como lateral, serviulle para ser merecedor da renovación.

O pasado ano disputou 28 partidos co Pontevedra pero só foi titular en sete deles, a maioría no tramo final da tempada. Foi na xornada 30, en Pasarón contra o Langreo, cando abriu a lata co seu primeiro gol da tempada. Un tanto que, como puido verse pola súa celebración, serviulle para baleirar de pedras a súa mochila e presentar o novo Oier Calvillo, o que Pasarón esperaba desde a súa chegada no verán do 2020.

Coa confirmación da renovación de Oier Calvillo, unidas á de Yelko e Álex González, está asegurada a continuidade do groso do bloque que obrou o ascenso a Primeira Federación. A maior parte tiñan contrato en vigor, con todo aínda está por confirmar o futuro de xogadores como Alberto Rubio, Javi Rey ou Samu Araújo. Tendo en conta que a marcha de Romay xa se fixo oficial e dáse por segura a baixa dos canteiráns Pablo López e Santi Figueroa.

Aínda así, o futuro doutros membros do plantel é dubidoso, debido a que nin o club nin os xogadores confirmaron a súa situación. É o caso dos canteiráns Iñaki, Pacheco, Martín Diz ou o sub 23 Samu Santos, cuxa presencia no once o pasado curso foi testemuñal.