Alberto Rubio pecha a súa renovación co Pontevedra

A planificación do Pontevedra Club de Fútbol para a que será a súa tempada de estrea na Primeira RFEF avanza, aínda que sexa lentamente e a contagotas.

Este mércores tocoulle a quenda a outra renovación, a quinta, ao confirmarse a continuidade por un ano máis de Alberto Rubio.

O futbolista ilicitano, de 25 anos, segue os pasos desta forma dos xa renovados Álex González, Yelko Pino, Samu Araújo e Oier Calvillo.

Na súa tempada do trinque en Pasarón, onde chegou procedente do Alcoyano, Rubio foi un dos homes habituais nas aliñacións do técnico Ángel Rodríguez, chegando a participar en en 33 das 34 xornadas de liga. Só se perdeu por sanción un encontro, con 29 titularidades e anotando 4 goles.

Co interior destro o plantel do Pontevedra suma actualmente 17 xogadores en nómina, con contrato en vigor, xa que aos renovados súmanse Diego Seoane tras cumprir os obxectivos marcados para prolongar un ano máis a súa vinculación co club, os dous gardametas, Pablo Cacharrón e Álvaro Cortés; os defensores Churre, David Soto, Samu Santos e Pacheco; o centrocampista Miguel Román; e os atacantes Charles, Brais Abelenda, Martín Diz e Rufo.