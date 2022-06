Ángel Rodríguez leva o preparador físico Cristóbal ao Rico Pérez

Ángel Rodríguez e Cristóbal Filgueira na presentación do corpo técnico do Pontevedra para o curso 2021/22 © Cristina Sáiz

A marcha de Ángel Rodríguez de Pasarón vén acompañada cunha nova baixa no corpo técnico que logrou o ascenso a Primeira RFEF a pasada tempada. O preparador físico Cristóbal Filgueira acompañará ao preparador leonés na súa aventura no Hércules. Así o acaba de facer oficial este mércores o conxunto alacantino.

Xa na súa rolda de prensa de presentación, Ángel Rodríguez deixou clara a súa intención de incluír a Cristóbal, co que labrou unha estreita relación profesional e persoal no último curso, no seu corpo técnico. "Virei co preparador físico", asegurou.

A oficialidade da contratación dilatouse varios días porque o preparador quixo tomarse un tempo de reflexión para tomar a decisión, aínda que finalmente acabou por aceptar a proposta do Hércules e desvincularse por completo do Pontevedra.

Cristóbal chegou ao corpo técnico granate a pasada tempada. Só estivo un ano en Pasarón, pero a súa pegada é profunda. Desde o primeiro momento gañouse a confianza e o agarimo tanto do corpo técnico, formado por profesionais do fútbol moi próximos ao fútbol local e á institución granate; como do persoal tanto polo seu método de traballo como polo trato persoal.

Antes de lucir as cores do Pontevedra, Cristóbal labrouse un amplo currículo no fútbol da provincia. Adestrou a numerosos equipos de base da cidade do Lérez e, en categoría sénior, formou parte do corpo técnico de equipos como o Choco, Ribadumia ou Alondras da Terceira División de Galicia.

A DESPEDIDA DE ÁNGEL RODRÍGUEZ

Antes de iniciar a súa nova etapa na costa mediterránea, o xa exentrenador do Pontevedra quixo dedicar unhas palabras ao seu antiga equipo. Aínda que se despediu a través das súas redes sociais, iniciou a súa andaina no Hércules cunha mensaxe de agradecemento ao Pontevedra. "Quero agradecer ao Pontevedra CF a oportunidade que me deu o ano pasado de darme todas as vimbias para facer unha boa campaña, sei que grazas a iso hoxe estou aquí", confesou.

Tamén se referiu ao culebrón sobre a súa continuidade no banco de Pasarón lanzando un último dardo á directiva granate. "Cando acaba unha tempada e hai un obxectivo que se conseguiu, se as partes implicadas non se poñen de acordo inmediatamente dificilmente van facelo segundo vaian pasando os días", explicou antes de recoñecer que "a situación se arrefriou porque houbo demasiado tempo de espera e houbo equipos atractivos como o Hércules. Cando se empezou a renegociar co Pontevedra estaba xa moi avanzado o do Hércules", resolveu.