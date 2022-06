A Primeira RFEF, unha categoría chea de esixencias

O ascenso do Pontevedra Club de Fútbol a Primeira RFEF conleva unha serie de requisitos que deberá cumprir o club granate para competir na terceira categoría nacional, ao establecer a Real Federación Española de Fútbol unhas esixencias moito maiores que as da antiga Segunda B.

Trátase de aspectos relacionados co control económico, orzamento, licenzas de futbolistas ou instalacións que en moitos casos xa cumpre a entidade da Boa Vila, pero que noutros supoñerá algún esforzo desde os despachos.

Dispoñer dun terreo de herba natuiral, cun aforo mínimo de 4.000 espectadores en bancada perimetral por todo o estadio ou unha iluminación de mínimo 600 luxes para disputar partidos en horario nocturno son aspectos que comprometeu a outros equipos da categoría, pero que cumpre sen problema o Pontevedra.

No aspecto económico, máis aló do control de contas que quere implatar a RFEF con enviou de balnces e previsións de cada entidade, a esixencia colócase nun orzamento mínimo de 1.500.000 euros (sempre que os ingresos por televisión supere o medio millón). Cabe destacar aquí que o último orzamento presentado en xunta de accionistas en abril de 2021, para a campaña 20/21, era entón de 1.372.786,77 euros. Preto da cifra pero sen chegar a ela.

Doutra banda a Federación impón un salario mínimo de 35.000 euros anuais con dedicación completa para todos os xogadores maiores de 23 anos que dispoñan de licenza profesional, sempre que os ingresos de televisión sexan de polo menos 500.000 euros, un contrato base que con menos ingresos en dereitos de imaxe podería baixar aos 28.000 euros anuais ou mesmo aos 20.000.

No que respecta a os futbolistas, o Pontevedra deberá formalizar un mínimo de 18 contratos con licenza profesional nun plantel que será de 23 xogadores aumentable a 24 no caso de dar de alta a un terceiro porteiro. Nese caso as 17 fichas sénior dispoñibles pasarían a 18, sendo obrigatorio cubrir o resto con futbolistas en idade sub-23.

Todos eles contarán como este último ano con dorsais fixos nas súas camisetas, reservándose os números 1, 13 e 24 para os gardametas.

Ademais será obrigatorio contar cun médico adscrito ao plantel non só para os partidos, senón que deberá estar presente en todos os adestramentos do equipo tendo que asumir ademais a responsabilidade de realizar contrólelos antidopaxe.

Xa a nivel de competición, outro aspecto para destacar das bases de competición aprobadas para a última tempada da Primeira RFEF á espera de que se poidan actualizar nalgún punto, dáse nas convocatorias para os encontros oficiais, que poderá ser de ata 23 futbolistas en lugar dos 18 que podían ser citados na Segunda RFEF.