Deportivo de la Coruña e Nàstic completan a Primeira RFEF na que debutará o Pontevedra

A próxima campaña de Primeira RFEF xa está completa cos 40 equipos que a conformarán, polo que o Pontevedra Club de Fútbol xa coñece aos que serán seus rivais.

De feito, aínda que a Federación Española debe confirmar aínda a configuración dos grupos, o conxunto granate sabe que se enfrontará tanto o filial do Celta de Vigo como o Real Club Deportivo e o Racing de Ferrol, que perderon no play-off de ascenso a Segunda División e quedaron sen praza na categoría de prata do fútbol español, polo que estarán presentes no cuadrante noroeste.

Completa a Primeira RFEF o Nàstic, que se xogaba a promoción a Segunda contra un Villarreal B que gañou por 2-0, mentres que o Dépor perdeu por 1-2 contra o Albacete en Riazor tras un partido que puxera de fronte co gol de Mario Soriano.

Independentemente diso, é sabido que o Pontevedra terá que completar moitos quilómetros aínda que como se repartirán os grupos segue no aire. As probabilidades apuntan a que os da Boa Vila, por distancia, compitan contra a Cultural Leonesa, Unionistas de Salamanca e Numancia.

En todo caso, todo dependerá da repartición da categoría. Unha división Norte e outra Sur podería enviar ao Pontevedra ata terras catalás e, en cambio, se se produce entre Oeste e Leste visitaría Andalucía ou Ceuta.

Tras os últimos ascensos, a Primeira RFEF queda configurada polos seguintes equipos: