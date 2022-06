A RFEF quere acabar co sistema de eliminatorias de ascenso en sede única

Partido entre o Pontevedra e o Real Murcia en Pasarón © Diego Torrado

O sistema de fases de ascenso en sede neutral nas categorías Primeira, Segunda e Terceira RFEF ten os días contados. Na Comisión de 2ª RFEF celebrada este mércores, estivo sobre a mesa a proposta de recuperar o sistema de eliminatorias a ida e volta para estas tres categorías.

Na reunión, puntualizaron que a fase final con sede única, que se pechou recentemente e resultou un fracaso no que a asistencia de público refírese, "implantouse en período de pandemia co obxectivo de garantir a finalización das competicións".

Este movemento chega despois do período de reflexión e consultas que abriu o pasado luns a RFEF coas federacións territoriais e cos clubs, aos que lle propuso recuperar o formato tradicional.

Con todo, a adxudicación das sedes realizouse por concurso para un período de tres anos, polo que para modificar o contrato a RFEF terá que negociar coas federacións territoriais galega e valenciana, organizadoras das fases de ascenso de Primeira e Segunda RFEF nesta tempada e nas dous posteriores.

Aínda así, o prazo de presentación de suxerencias por parte de clubs, asociacións e federacións territoriais manterase aberto ata o día 17. Aínda que o sistema de organización do playoff de ascenso da recentemente finalizada tempada foi o que máis queixas suscitou, o asunto dos dereitos televisivos, os horarios dos partidos ou as compensacións económicas polos desprazamentos dos equipos están tamén sobre a mesa para ser revisados.

De feito, desde Proliga, unha asociación que engloba a numerosos equipos do fútbol semiprofesional, xa fixeron chegar á sede de Las Rozas un documento con oito propostas básicas. En primeiro lugar, queren regresar ao formato de 20 equipos en Terceira RFEF en lugar dos vixentes grupos de 16. Reclaman tamén unha representación "real" dos clubs nas comisións das competicións organizadas pola RFEF.

Así mesmo, suxiren a modificación da Lei de Mecenado para favorecer que as empresas que decidan patrocinar ou doar aos clubs teñan un aforro fiscal ou unha repartición dos ingresos derivados das apostas deportivas.

Conclúen a súa listaxe con diversas peticións relacionadas coa creación dun status de deportista semiprofesional e unha cota de cotización especial, un canon formativo e unha mellora do mecanismo de solidariedade e unha revisión dos requisitos para competir en calquera das ligas organizadas pola RFEF.

Todas as propostas serán revisadas na asemblea da RFEF, que deberá aprobar as novas bases de competición para Primeira, Segunda e Terceira RFEF antes do día 30 de xuño.