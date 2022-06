A Primeira Federación aproba as súas bases: céspede natural, playoff a doble partido e publicación en agosto dos horarios da primeira volta

Estadio de Pasarón © Mónica Patxot

A Real Federación Española de Fútbol fixo públicas este mércores as bases e normas que rexerán a competición da Primeira Federación ao longo da tempada 2022/2023. Trátase dunha competición de recente creación, inicia en agosto o seu segundo curso, polo que desde a RFEF seguen afinando os requisitos co obxectivo de profesionalizar o máximo posible a terceira categoría do fútbol español.

Para a nova campaña, o primeiro cambio pode apreciarse no nome, que abandona o título de 1ª RFEF para denominarse Primeira Federación. Baixo este paraugas, aprobáronse numerosas normas relacionadas con aspectos económicos, de instalacións, de dereitos televisivos e co desenvolvemento da liga.

En primeiro lugar, esixen desde Las Rozas que cada un dos equipos que gañou o seu dereito para participar nesta categoría deben formalizar a súa inscrición na mesma antes do 18 de xullo ás 14 horas e achegar toda a documentación que figura nas bases, que recolle, entre outros apartados, o depósito dun aval do 10 % do gasto estimado polo club para a presente campaña, que nunca poderá ser inferior a 100.000 euros. Ademais os clubs deben facer chegar á RFEF documentación relacionada coas contas do pasado e do presente exercicio, datos que o Pontevedra aínda non aprobou nunha Xunta de Accionistas que aínda non está nin convocada.

Outro dos requisitos obrigatorios está relacionado cos estadios e os terreos de xogo. Todos eles deben ser de herba natural e contar cun sistema de iluminación de 600 luxes. Ademais, esixen que cada estadio conte con catro bancadas perimetrais, aínda que para este caso conceden unha morataroria dunha tempada e adaptaranse tamén ás normas urbanísticas de cada municipio.

Con respecto á xestión dos dereitos audiovisuais, recalcan no documento que a RFEF é a propietaria da competición, con todo dan a opción aos equipos de negociar a venda dos seus dereitos en solitario ou asociándose con outros equipos. Puntualizan que o obxectivo é que cada equipo asegúrese uns ingresos de 500.000 euros neste apartado.

Sobre a confección dos equipos, cada club debe ter un mínimo de 18 fichas profesionais e o máximo de xogadores rexistrados é de 23, ademais dunha ficha adicional para un terceiro porteiro, sexa da idade que sexa. Así mesmo, ningún xogador con ficha profesional maior de 23 anos poderá percibir un salario inferior a 35.000 euros anuais.

Doutra banda, en cada xornada os equipos poderán convocar, ademais dos once titulares, ata un máximo de 12 xogadores suplentes. Un dato que contrasta co ocorrido o curso pasado, cando só podían sentar no banco sete suplentes. En todo caso, manteñen a regra de realizar cinco substitucións nun máximo de tres xanelas sen contar a do descanso.

Algo que tamén quedou confirmado nas bases da competición é o regreso das fases de ascenso no sistema de eliminatoria a ida e volta. A sede única queda anulada e o playoff disputarase a dobre partido, disputando a ida na cancha do equipo peor clasificado. En caso de empate ao finalizar a prórroga, non haberá penaltis nin valor dobre dos tantos anotados fóra de casa. Ascenderá o equipo que terminou a fase regular mellor clasificado.

O inicio da liga está previsto para a fin de semana do 28 de agosto, pero os horarios se cada xornada coñeceranse moito antes. O operador televisivo será o encargado de establecer os horarios. Os da primeira volta coñeceranse 15 días antes da disputa da xornada 1, mentres que os da segunda volta publicaranse 15 días antes da disputa da xornada 20.

O prazo de fichaxes pecharase, no caso do de verán, o 1 de setembro e, no caso do de inverno, o 31 de xaneiro.