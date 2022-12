Expertos da Garda Civil traballan xa na reconstrucción do accidente do autobús de Cerdedo

Desde primeira hora da mañá, a Garda Civil traballa na reconstrución do accidente do autobús que se precipitou ao río Lérez en Pedre (Cerdedo-Cotobade) en Noiteboa con nove persoas no seu interior, das cales sete faleceron.

Fontes da investigación confirmaron que os especialistas do Equipo de Reconstrución de Accidentes de Tráfico (ERAT) do instituto armado, chegados desde Mérida, cortaron o tráfico na N-541, á altura da ponte de Pedre, sobre as nove da mañá.

Os primeiros pasos na reconstrución do tráxico sinistro consistiron en realizar medicións no punto do accidente, entre elas, as características e condicións da calzada, a adherencia do asfalto, as distancias que percorreu o autocar ou probas de freada.

Fano, entre outras tecnoloxías, co uso dun escáner laser para facer un estudo tridimensional da zona ou con drons traídos pola propia Garda Civil.

Os expertos da Garda Civil solicitaron ademais a presenza dun autobús das mesmas condicións que o sinistrado para recrear os feitos cunha maior fiabilidade, incluídas probas baixo premisas similares ás que había esa Noiteboa.

De maneira paralela a esta reconstrución, os investigadores teñen previsto volver tomar declaración ao condutor do autobús, que foi dado de alta e recupérase no seu domicilio, para repasar con el os detalles do accidente.

Non será o único testemuño directo que solicitarán, xa que está previsto que tamén declare a outra sobrevivente, unha das pasaxeiras do autocar, aínda que para falar con ela esperarán a que reciba a alta hospitalaria, polo que por agora non hai data para o interrogatorio.

A muller, de 56 anos e veciña de Ponteareas, evoluciona favorablemente das súas feridas, entre elas politraumatismos e diversas fracturas, e tras abandonar a UCI do Hospital Montecelo foi trasladada a un hospital de Vigo, área sanitaria á que pertence.

O exame dos restos do autobús, que se atopa nas cocheiras que a empresa Monbús ten en Pontevedra, será o terceiro ángulo da investigación sobre este accidente.

O autocar, que está baixo custodia da Garda Civil, xa foi obxecto dunha primeira revisión cando aínda se atopaba no leito do río Lérez pero agora, xa en terra firme, será examinado de maneira minuciosa para solicitar probas que aclaren as causas do accidente.

O tacógrafo do vehículo, o dispositivo que rexistra datos acerca da marcha e de determinadas actividades do condutor, atópase en "boas condicións", segundo as fontes consultadas, e non sufriu anos polo impacto ou o contacto coa auga. Ademais, tamén se extraerán datos relativos ao ABS e ao sistema GPS do autocar.

Unha vez conclúan as dilixencias da investigación, o informe do accidente será entregado perante o Xulgado de Instrución número 1 de Pontevedra, que estaba de garda o día do accidente e que será o encargado de instruír a causa xudicial que se poida derivar.

En todo caso, o delegado do Goberno en Galicia, José Miñones, aseguraba onte que este informe pode "tardar semanas", polo que por agora o xulgado só ten no seu poder o atestado preliminar da Garda Civil e os informes das autopsias.