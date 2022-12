A investigación do accidente de Cerdedo avanza coa declaración dos sobreviventes e o exame dos restos do autobús

A declaración dos dous sobreviventes do accidente de Cerdedo foi o principal ángulo da investigación que a Garda Civil desenvolveu este xoves para tratar de aclarar as causas polas que o autobús que cubría a liña Lugo-Vigo acabou no Lérez en Noiteboa.

O condutor do autocar, un home de 63 anos cunha ampla experiencia profesional, terá que volver narrar o que ocorreu -xa o fixo de maneira preliminar o día do accidente-. Para iso, pasará a última hora deste xoves pola comandancia de Pontevedra.

A outra sobrevivente, que segue ingresada no Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, xa foi interrogada polo equipo de atestados do instituto armado. A muller, de 56 anos e veciña de Ponteareas, evoluciona favorablemente das fracturas e politraumatismos que sufriu.

Por agora, non transcenderon detalles sobre a versión que ambos deron aos investigadores sobre o sinistro que, de maneira paralela, está a ser reconstruído por expertos do ERAT, o equipo de elite da Garda Civil que investiga accidentes de tráfico.

Estes traballos de reconstrución terminarán leste mesmo xoves e incluirán, como últimas probas, un escaneo dun autobús exactamente igual ao accidentado en Cerdedo.

Ademais, nas últimas horas avanzouse na inspección dos restos do vehículo que, tras ser recuperados do río Lérez despois dunha complexa operación, quedaron custodiados nas cocheiras que a compañía Monbús ten en Pontevedra.

Entre as análises que se realizaron, como estaba previsto, estiveron o exame dos datos do tacógrafo do autobús, o dispositivo que rexistra a marcha e determinadas actividades do condutor ou dos sistemas ABS e de localización GPS.

Fontes da investigación explicaron a PontevedraViva que o informe do equipo ERAT, que chegou a Cerdedo desde Mérida, pode tardar mesmo meses en completarse.

Unha vez se redacte o informe será entregado ao Xulgado de Instrución número 1 de Pontevedra, que estaba en funcións de garda o día do accidente e que será o encargado de instruír a investigación xudicial sobre o ocorrido.

Todas as hipóteses seguen abertas nestes momentos, aínda que coa perspectiva de que as malas condicións climatolóxicas ou a posible presenza de auga na calzada puideron ser dos dos factores que influíron no fatal desenlace.

O que está descartado é que a condución do piloto do autobús estivese influenciada polo alcol e as drogas, xa que as probas realizadas ao condutor o día do accidente mostraron senllos resultados negativos.