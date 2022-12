O autobús de Cerdedo, en custodia da Garda Civil tras seren retirado do Lérez

Traballos para recuperar o autobús sinistrado en Cerdedo © EFE / Lavandeira Jr. Traballos para recuperar o autobús sinistrado en Cerdedo © EFE / Salvador Sas Traballos para recuperar o autobús sinistrado en Cerdedo © EFE / Lavandeira Jr. Traballos para recuperar o autobús sinistrado en Cerdedo © EFE / Lavandeira Jr.

A Garda Civil custodia xa o autobús da compañía Monbús que, na pasada Noiteboa, caeu ao río Lérez en Pedre (Cerdedo-Cotobade) nun accidente que deixa sete falecidos.

Faino despois de que, tras máis de sete horas de traballos e estudos previos, os restos do autocar sinistrado puideran ser retirados do leito do río Lérez.

Foi un traballo con duros preparativos, pola necesidade de asegurar que a ponte desde o que se coordinou todo o operativo fose capaz de soportar o peso conxunto do guindastre de grandes dimensións necesaria para o izado, cun brazo de 75 metros, e do propio bus.

Unha vez asegurado o autocar, a través de catro ancoraxes, todo foi moi rápido e sen incidentes.

Sobre as catro da tarde, o autobús quedou depositado sobre un camión que, tras amarrar a carga para poder transportala con seguridade, levou os restos de Cerdedo.

O autobús, informou a Delegación do Goberno en Galicia, quedará agora baixo a custodia da Garda Civil, que serán os responsables de examinalo de maneira minuciosa para poder obter o maior número de datos posibles sobre o accidente e aclarar o sucedido.