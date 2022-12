Prevén recuperar "nas próximas horas" o autobús que caeu ao Lérez en Noiteboa

Traballos para retirar o autobús accidentado do Lérez © EFE / Salvador Sas Traballos para retirar o autobús accidentado do Lérez © EFE / Salvador Sas Traballos para retirar o autobús accidentado do Lérez © EFE / Salvador Sas Traballos para retirar o autobús accidentado do Lérez © EFE / Salvador Sas

As probas de carga realizadas sobre a ponte de Cerdedo-Cotobade desde o que se precipitou o autobús accidentado en Noiteboa foron satisfactorias e "se todo segue así" o autocar será recuperado do río "nas próximas horas".

Así o avanzou a subdelegada do Goberno, Maica Larriba, que acudiu este mediodía ata o viaduto de Pedre, onde técnicos do Ministerio de Transportes supervisan desde primeira hora da mañá todo o operativo para retirar o autobús do leito do Lérez.

O dispositivo despregado "funciona con normalidade", segundo Larriba, e a ponte "está a comportarse correctamente", polo que as autoridades estiman que poderá aguantar o peso tanto do guindastre que se instalou nel como do autobús en canto sexa enganchado.

En todo caso, os técnicos instalaron na ponte uns medidores topográficos deseñados para detectar posibles incidencias.

A este respecto, autorizouse unha variación na sección da ponte dun máximo de nove milímetros polo que, se se supera esa barreira, haberá que reevaluar todo o operativo.

A robusta guindastre ten un brazo duns 75 metros e un motor "moi potente", indicou a subdelegada, que destacou ademais que o caudal do río "baixou", o cal permitiu baleirar parte da auga que había no interior do autobús.

"Isto é un factor a favor para poder realizar o rescate nas mellores condicións posibles", sostivo a representante gobernamental, que celebrou ademais que haxa unha meteoroloxía "idónea" para abordar estes traballos porque "non hai vento nin chove".

Estes traballos de rescate do autobús, que custeará a compañía Monbús, estiveron precedidos de diversas comprobacións, tras o cal acordouse instalar o guindastre e os contrapesos necesarios para que non se esborralle ao enganchar o autobús.

Ademais de preparar o guindastre e a ponte para o izado do vehículo, mergulladores do Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) da Garda Civil deberán somerxerse nas inmediacións do autobús para enganchar a pluma do guindastre ao eixo do autobús sinistrado.

Unha vez asegurado, será izado moi lentamente para que a manobra non sexa demasiado brusca e acabe por desestabilizar as ancoraxes do guindastre que soportará todo o peso.

Bombeiros e axentes especializados da Garda Civil baixaron nas últimas horas ata o autobús para preparar o vehículo para as tarefas de extracción.

Entre outras cousas, cortaron varias árbores e retiraron parte da carrocería do autobús, co obxectivo de evitar obstáculos e alixeirar o peso do autocar, evitando ao mesmo tempo que se concentre máis auga no interior do habitáculo.

Tamén se recuperaron diversas pertenzas das vítimas do accidente, entre elas maletas e bolsas de viaxe, algunhas das cales quedaran "espalladas polo río", segundo detallou a subdelegada do Goberno en Pontevedra.

Unha vez sexa retirado do leito do río Lérez, o autobús quedará baixo a custodia da Garda Civil, que serán os responsables de examinalo "de maneira minuciosa" para poder obter "o maior número de datos posibles sobre o accidente" e aclarar o sucedido.