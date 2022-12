Cerdedo, un pobo unido por unha traxedia "inxusta e totalmente inesperada"

Concentración en Cerdedo en memoria das vítimas do accidente de autobús © Concello de Cerdedo-Cotobade Concentración en Cerdedo en memoria das vítimas do accidente de autobús © Concello de Cerdedo-Cotobade Concentración en Cerdedo en memoria das vítimas do accidente de autobús © PontevedraViva

A dor e a consternación que se vive en Cerdedo case se pode palpar coas mans. Este pequeno pobo viuse sacudido por unha traxedia que, irremediablemente, quedará unida á súa historia. As caras e, sobre todo, as miradas dos seus habitantes testemuñan esa tristeza.

Aínda que ningún dos sete falecidos no accidente do autobús é do municipio, "sentímolos coma se fosen un de nós", subliñan os veciños que, de maneira masiva, secundaron a concentración celebrada este luns ante a casa do concello.

Alí gardouse un minuto de silencio en memoria das vítimas dun suceso "inxusto", segundo expresou un emocionado alcalde, Jorge Cubela, que con bágoas nos ollos recoñece que xamais poderá esquecer o sucedido nestes dous días de infausto recordo.

Unha Noiteboa que deixou sete mortos dun modo "totalmente inesperado", sostivo o rexedor, que mostrou a súa confianza de que a través deste acto cívico de recordo se trasladase un exercicio de "humanidade" e de "consternación colectiva".

Fronte ao abatemento, expresou, "hoxe, máis que nunca", empatía, xa que recoñeceu que ante un acontecemento de "estas magnitudes" e dos "momentos de incomprensión e dor" aparellados, "nada hai que poida reconfortar as perdas".

A pesar diso, Cubela quixo destacar que esta concentración puidese reunir a "diferentes sensibilidades" e distintas "formas de pensar e sentir" para xuntarse nun "simbólico abrazo" e servir como "impulso superador" ante o "golpe recibido".

Á concentración, que concluíu cun aplauso en homenaxe ás vítimas, asistiron entre outras autoridades os alcaldes de Cuntis, Campo Lameiro e A Estrada, a senadora Pilar Rojo, o delegado da Xunta, Luís López, ou o director xeral de Emerxencias, Santiago Villanueva.

A ela uníronse tamén, en nome da Deputación de Pontevedra, varios dos deputados do goberno provincial, entre eles Carlos Font e Santos Héctor.

Desde este luns e durante tres días, as bandeiras das tres principais sedes administrativas da institución, o Pazo Provincial, o edificio administrativo de Monte Ríos e a sede de Vigo, permanecerán a media hasta en sinal de loito pola traxedia.

A presidenta da Deputación, Carmela Silva, expresou ademais as condolencias de toda a corporación aos familiares e achegados das vítimas e desexou unha pronta recuperación aos dous sobreviventes desta "auténtica traxedia".

"Non hai palabras para describir a dor que sentimos en toda a provincia ante a perda de seis veciñas e veciños do noso territorio, especialmente nestas datas do Nadal", subliñou.