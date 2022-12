A investigación do accidente de Cerdedo, con todas as hipóteses abertas e o mal tempo como "un dos seus factores"

José Miñones e Maica Larriba, á súa chegada á ponte de Pedre © EFE / Lavandeira Jr.

Unha vez que se rescatou a todos os feridos e se recuperaron os cadáveres das sete vítimas, algo que ata o de agora era a prioridade das autoridades, todas as miradas empezan a dirixirse cara á investigación que aclara as causas do accidente do autobús en Cerdedo.

"Todas as hipóteses están abertas ata que empecen os traballos de investigación", sostivo o delegado do Goberno en Galicia, José Miñones, que xunto coa subdelegada en Pontevedra, Maica Larriba, e o alcalde Jorge Cubela, visitou este luns a zona.

Miñones pediu "prudencia e calma" ata que esta investigación avance. Estes traballos realizaraos a Garda Civil, co apoio dun "grupo especial", segundo o delegado gobernamental.

En todo caso, asegurou que as condicións meteorolóxicas e o estado da estrada debido ao temporal "é un dos factores" deste tráxico sinistro, aínda que engadiu que haberá que esperar a investigación "para saber exactamente as causas e os motivos".

Para esta investigación será clave, como non podía ser doutra maneira, a recuperación dos restos do autobús accidentado, que seguen dentro do río Lérez.

Os técnicos están a analizar "diferentes fórmulas" para poder facelo. O delegado explicou que é un rescate "moi complicado" debido á crecida do caudal do río "porque a presión é moita" e hai que comprobar que os guindastres aguanten a carga, do mesmo xeito que a propia ponte.

Hai, segundo José Miñones, unha "ventá de tempo" ata o vindeiro xoves, cando volverán as choivas, para ver se baixa o caudal do río "e podemos aproveitalo para o rescate". Por iso é polo que estes días vaian realizar diferentes probas de carga.

A prioridade dos investigadores é recuperar o autobús "tal cal está", nas mesmas condicións que se atopa tras o accidente. Se non é posible estudaranse outras fórmulas, entre eles partir os restos para que sexan máis fáciles de manexar.

O estado do Lérez tampouco permitiu, ata o de agora, recuperar o tacógrafo do autobús, que pode dar pistas sobre o sucedido no momento do accidente. Así o asegurou o director xeral de Emerxencias, Santiago Villanueva, que tamén acudiu este luns a Cerdedo.

A investigación, segundo expresou Villanueva, "é de gran envergadura" polo que "fará falta tempo" para que estes traballos avances, xa que a recuperación do autobús "hoxe non se fará".

Este operativo desenvolverase "o máis pronto posible", defendeu o dirixente autonómico, "en canto digan os técnicos", debido ás que as condicións actuais son "sumamente difíciles".