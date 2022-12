Inician as probas de carga para tratar de retirar o autobús accidentado do Lérez

Autobús accidentado en Cerdedo © EFE / Lavandeira Jr. Autobús accidentado en Cerdedo © EFE / Lavandeira Jr.

Os traballos para tentar retirar do río Lérez o autobús accidentado en Noiteboa avanzan a bo ritmo. Desde primeira hora da mañá, técnicos do Ministerio de Transportes atópanse na zona para coordinar todo o operativo de extracción.

Un guindastre de grandes dimensións atópase xa sobre a ponte de Pedre, o punto desde o que o autocar se caeu ao río e que, desde que se iniciaron os traballos de rescate das vítimas, foi o centro de operacións dos servizos de emerxencia.

Os técnicos deberán agora supervisar as probas de carga que se deberán facer para comprobar se o guindastre é capaz de soportar o peso do autobús, tendo en conta ademais que ao estar cheo de auga no seu interior, a súa tonelaxe aumentou exponencialmente.

Estes estudos incluirán tamén diversos test para comprobar a resistencia da estrutura da propia ponte, que deberá soportar o peso do guindastre e do autobús, unha vez este sexa izado da auga, e o efecto da propia corrente do río.

Fontes da Subdelegación do Goberno confirmaron a PontevedraViva que, en todo caso, a posible extracción do autobús "aínda vai tardar", a pesar de que o obxectivo é tentalo hoxe mesmo.

Non será unha operación sinxela, engaden estas mesmas fontes, porque ademais de preparar o guindastre e a ponte para o izado do vehículo, mergulladores do Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) da Garda Civil deberán somerxerse nas inmediacións do autobús.

Eles son os que deberán enganchar a pluma do guindastre ao eixo do autobús sinistrado que, unha vez asegurado, será izado moi lentamente para que a manobra non sexa demasiado brusca e acabe por desestabilizar as ancoraxes do guindastre que soportará todo o peso.

A baixada do caudal do Lérez, tras dous días sen choiva, podería facilitar toda esta operación. Ademais, bombeiros e axentes especializados da Garda Civil baixaron ata o autobús para preparar o vehículo para as tarefas de extracción.

Entre outras cousas, cortaron varias árbores e retiraron parte da carrocería do autobús, co obxectivo de evitar obstáculos e alixeirar o peso do autocar, evitando ao mesmo tempo que se concentre máis auga no interior do habitáculo.

A retirada do autobús do río é unha peza crave na investigación para aclarar as causas do accidente xa que, entre outras cousas, permitirá acceder ao tacógrafo, o dispositivo que rexistra datos acerca da marcha e de determinadas actividades do condutor.