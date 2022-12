Unha amiga da muller que sobreviviu ao accidente é a sétima vítima mortal do autobús de Cerdedo

Agora si, o operativo de rescate das vítimas do accidente de autobús que, en plena Noiteboa, caeu ao Lérez en Pedre (Cerdedo-Cotobade) finalizou. Fíxoo coa recuperación do corpo sen vida da sétima falecida neste terrible sinistro.

É unha muller duns 50 anos, amiga da pasaxeira que sobreviviu ao accidente. Ambas viaxaban xuntas. A procura desta persoa, que non ten arraigamento familiar en Galicia, reactivouse este luns despois de que o fillo da sobrevivente declarase que a súa nai ía acompañada.

As dúas mulleres tiñan planeado pasar a Noiteboa xuntas e, ao non aparecer o seu nome entre a lista de falecidos, saltou a voz de alarma.

Así o explicou o delegado do Goberno en Galicia, José Miñones, que se achegou ata o lugar do accidente para expresar o seu pésame, tamén en nome do presidente Pedro Sánchez, aos familiares e achegados dos sete falecidos.

"Toda a nosa solidariedade para eles", sinalou Miñones con gran consternación, máxime se cabe "polas circunstancias especiais das datas nas que estamos".

O corpo desta sétima vítima foi avistado no río sobre as once da mañá por medios aéreos da Garda Civil. Tras localizalo e aseguralo, o helicóptero Pesca 1 da Xunta e os servizos de emerxencia trasladárono a terra firme, ás inmediacións da ponte.

O balance final, por tanto, deste accidente que conmocionou a toda Galicia é de sete falecidos, cinco mulleres e dous nomes, e dous sobreviventes, o condutor do autobús, un home de 63 anos e unha das súas pasaxeiras, unha muller de 49 anos residente en Ponteareas.