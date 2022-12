Retoman o operativo de rescate en Pedre tras confirmarse que no autobús había unha novena pasaxeira

No autobús accidentado en Pedre (Cerdedo-Cotobade) en Noiteboa non ían oito persoas, senón nove. Así o confirmaron este luns fontes da investigación, o que obrigou ás autoridades para retomar o operativo de rescate que se deu por finalizado.

O operativo de rescate das vítimas da caída dun autobús ao río Lérez deuse por concluído tras a aparición do corpo sen vida dunha sexta persoa.

As autoridades suspenderon entón os labores dos servizos de emerxencia cun balance de seis vítimas mortais e dous sobreviventes, o condutor e unha pasaxeira, segundo informaron fontes do dispositivo.

O condutor do autobús declarara nun primeiro momento que no vehículo viaxaban 9 persoas mostrando algunhas dúbidas coas persoas que se incorporaron nas paradas, con todo, co reconto das familias que se puxeron en contacto con emerxencias e ante a falta de máis denuncias de desaparición os investigadores o domingo optaron por pechar provisionalmente o operativo de rescate.

Con todo, esta mañá, segundo informou o 112 "ante a sospeita de que outra persoa puidese estar entre os pasaxeiros do autobús" reactivouse o operativo de recate coa intervención da Garda Civil, Protección Civil de Cerdedo-Cotobade.

Trátase dunha muller sen arraigamento familiar que viaxaba xunto á sobrevivente cuxo fillo foi quen avisou de que faltaba.