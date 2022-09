Xunta e Universidade comprométense a seguir fortalecendo o campus pontevedrés

Visita de Luis López, delegado territorial da Xunta, ao campus de Pontevedra © Xunta de Galicia Facultade de Fisioterapia no campus de Pontevedra © Xunta de Galicia Laboratorio da Facultade de Fisioterapia © DUVI

Luís López, delegado territorial da Xunta en Pontevedra, visitaba este xoves o campus de Pontevedra en compañía da vicerreitora Eva Lantarón aproveitando o inicio do curso académico. Durante o encontro, que se iniciaba na Escola de Enxeñería Forestal do campus da Xunqueira, o representante do goberno autonómico destacaba a forte colaboración entre as dúas institucións para impulsar o crecemento do coñecido como Campus Crea de Pontevedra.

"Espectacular" foi o termo utilizado por López á hora de describir o desenvolvemento do campus pontevedrés que conta con cinco facultades e dous centros adscritos, un deles no Concello de Marín. Ao mesmo tempo recoñecía a implicación do profesorado e o elevado grao de especialización en ciencias sociais, da saúde, enxeñería, artes e deportes.

O alumnado pode optar a doce graos, unha ducia de másteres e cinco programas de doutoramento dentro do campus pontevedrés, despois da incorporación do novo ensino de Mestrado en Exercicio Terapéutico e Funcional, que se imparte na Facultade de Fisioterapia con vinte prazas ofertadas e doce estudantes. Nesta visita tamén se atopaba presente a coordinadora deste Mestrado, a profesora Rocío Abalo.

Luís López tamén lembrou que o campus se expande por outros puntos da cidade coa pronta incorporación dun local no edificio administrativo azul da Xunta situado en Benito Corbal.

Pola súa banda, Eva Lantarón sinalaba que a Universidade de Vigo atópase nun "momento crucial", no que as universidades de Galicia e a Xunta traballan na negociación do novo mapa de titulacións, un escenario no que se agarda a implantación dalgún novo grao en Pontevedra e un plan de infraestruturas para que este recinto universitario creza.

A vicerreitora mostrou a súa vontade de que se manteña a liña de colaboración institucional no futuro no proceso de acreditación do campus de especialización Crea, que se acometerá tras o do Campus dá Auga de Ourense.