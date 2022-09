O campus de Pontevedra recupera a presenza internacional post covid con 49 estudantes estranxeiros

A Universidade de Vigo vai recuperando a proxección internacional despois do parón derivado da pandemia da covid-19. Neste primeiro cuadrimestre do curso 2022/2023 terá 324 estudantes estranxeiros, fronte aos 277 do curso anterior. Deles, 49 estarán no campus de Pontevedra, 26 no de Ourense e 248 en Vigo.

En Pontevedra, o maior número de estudantes estranxeiros está matriculado na Facultade de Ciencias Sociais e da Comunicación, 33 en total. Ademais, haberá 7 en Ciencias da Educación e do Deporte, 5 en Belas Artes, 3 en Fisioterapia e 1 en Dirección e Xestión Pública.

Estas cifras chegan logo do brusco descenso experimentado no número de estudantes estranxeiros nos últimos anos e desde a Universidade de Vigo destacan que, de todos os xeitos, o escenario internacional segue sen ser o idóneo para os intercambios.

A vicerreitora de Internacionalización da Universidade de Vigo, Maribel del Pozo, destaca que a cifra é bastante positiva porque aínda que rematou a pandemia hai un escenario bastante incerto. "Ademais do coronavirus está a situación económica, os alugueres nalgunhas cidades están absolutamente disparados, a incerteza da guerra en Ucraína … Non é o mellor momento para facer unha estancia", explica.

Tendo en conta as cifras globais de toda a institución, este alumnado foráneo será maioritariamente feminino. Así, 218 son de xénero feminino, 105 de xénero masculino e unha persoa que se identifica como non binaria.

Por países de orixe, Italia volve situarse á cabeza con 66 estudantes, seguido de Alemaña con 50, Francia con 33, México con 31, Polonia con 29, Reino Unido con 13 e Brasil con 11.