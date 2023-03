Selo Q, de calidade, para a Facultade de Fisioterapia

Mercedes Soto, decana en funcións de Fisioterapia, co recoñecemento outorgado á facultade © DUVI - Campus Pontevedra - Universidade de Vigo

A Facultade de Fisioterapia recibía o certificado Fides-Audit á implantación do seu Sistema de Garantía de Calidade nas últimas semanas e agora logrou o recoñecemento do selo Q, unha distinción propia que visualiza o traballo que se acomete en relación á calidade por facultades, escolas, servizos, laboratorios ou centros de investigación.

Un comité externo avaliou a implantación dos diferentes procedementos recepcionados no sistema interno realizando unha análise da xestión do centro e da docencia, segundo indica o DUVI.

Mercedes Soto, decana en funcións, indica que este distintivo demostra que se están facendo as cousas dunha forma correcta e que se está traballando ben en todos os ámbitos. A facultade sometíase en 2022 á avaliación por parte da comisión externa, encargada de verificar o correcto funcionamento no día a día do centro a través do seu Sistema de Garantía de Calidade.

En decembro, a Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia emitiu un certificado, cun período de validez de cinco anos, no que se recoñece que o sistema se implantou seguindo o programa Fides-Audit. Desta forma, Fisioterapia convértese, tras a Escola de Enxeñaría Forestal, no segundo centro do campus de Pontevedra en lograr esta distinción. A Universidade de Vigo suma xa catorce consideracións de leste mesmo nivel.

A Comisión de Calidade da Universidade de Vigo decidiu finalmente acordar a concesión do selo Q, que a facultade poderá utilizar en toda a documentación ou información pública relacionada cos ámbitos que figuran na concesión: páxinas web, documentación institucional, material de papelería ou folletos de promoción.