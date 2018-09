Carmela Silva, ao PP: "Non vou a consentir nin unha calumnia máis. Decidirán os xulgados"

Carmela Silva teno claro. Ao Partido Popular non lle consentirá "nin unha calumnia máis". Farta das "mentiras e difamacións" sobre a acción do goberno provincial, a presidenta da Deputación de Pontevedra anunciou que, a partir de agora, denunciará nos xulgados todas as declaracións que considere inxuriosas.

"Vou a defender a honorabilidade dos funcionarios e os políticos desta casa ata as últimas consecuencias", advertiu Silva en rolda de prensa.

A primeira destas denuncias será ao portavoz do PP, Ángel Moldes, que nas últimas horas aseguraba, entre outras cousas, que a Deputación excluíra ao municipio de Marín das axudas do Plan DepoRemse, en contra dos informes técnicos que, segundo os populares, avalaran o proxecto presentado por este concello.

Carmela Silva asegura que o PP "minte descaradamente" e, o que é máis grave, imputa un delito de prevaricación ao goberno provincial. "É un escándalo. Que saiba o PP que ata aquí chegamos, cada calumnia irá aos xulgados", asegurou a presidenta.

Exhibindo o citado informe, asinado pola xefa do servizo de Cooperación, a titular da Deputación asegurou que son os propios técnicos provinciais os que conclúen excluír o proxecto presentado por Marín ao estar "incompleto", por carecer dos criterios mínimos esixibles e non cumprir as bases do plan.

Ademais, defendeu que todos os criterios baixo os que se outorgan as axudas do Plan Remse son " obxectivos", tanto desde o punto de vista legal como técnico.

Por iso, Carmela Silva explicou que presentará ante o xulgado unha petición de conciliación, paso previo a unha posible demanda, para esixir unha "rectificación" pública en rolda de prensa ao portavoz do PP, Ángel Moldes.

Esta actitude dos populares, que Silva enmarcou na "estratexia do ventilador" que o PP aplica "cando non goberna" para converter a política nun "estercolero", segundo a presidenta, "vén de arriba" xa que considera que o propio Moldes "dudo moito que teña capacidade de idear nada".

"Non teño que dicir o nome porque todo o mundo sabe de quen falo", engadiu a presidenta da Deputación, que lembrou que esta mesma campaña sufriuna o bipartito na Xunta cando gobernaba o socialista Emilio Pérez Touriño.