Conclúe sen avinza o acto de conciliación entre o goberno da Deputación e o portavoz provincial do Partido Popular

Este luns concluíu sen avinza o acto de conciliación celebrado no Xulgado de Primeira Instancia de Pontevedra entre a Deputación e o portavoz do Partido Popular na institución, Ángel Moldes, denunciado polo Goberno provincial para que rectificase ante o xuíz as súas acusacións sobre o plan DepoRemse nas que afirmou que, coa distribución dos fondos dese programa, o bipartito PSOE+BNG prexudicou aos concellos gobernados polo PP.

O portavoz do goberno da Deputación de Pontevedra, Carlos Font, expresou a satisfacción do executivo provincial tras o acto de conciliación no que, segundo dixo "quedou manifestamente clara a mentira e a falsidade do deputado do PP".

Ángel Moldes non se presentou a este acto de conciliación, na súa representación unha procuradora expuxo a inadmisibilidad da demanda "por falta de competencia territorial" e "por ser inadmisible cando unha das partes é unha Administración".

No seu escrito tamén contestou que na demanda da Deputación "non se especifica con claridade e precisión cal é o obxecto da avinza", polo que "dificilmente" pode Ángel Moldes "sopesar unha postura respecto diso" e tampouco se especifica o preito que quere evitarse.

Finalmente apelou á liberdade de expresión enmarcada no seu labor inherente de oposición política. "Parece que a Deputación trata de amedrentar aos deputados que conforman a oposición formulando demandas tendentes a silenciar aos críticos", un modo de actuar que sinalou como "contrario aos elementais fundamentos da democracia", dixo no seu escrito.

Pola súa banda, López Font cuestionou que Ángel Moldes nin sequera se presentase ao acto de conciliación. "Non dá a cara porque sabe perfectamente que a Deputación tiña a razón e porque sabía que mentía", dixo o deputado socialista.

Segundo o portavoz do goberno "o Xulgado desestimou as oito alegacións que presentou a súa procuradora" e valorou que algunhas delas "chegaron a rozar o ridículo como cando afirma que non cabe tramitar conciliacións cando é parte unha administración pública, ou o que é peor aínda, que non entende a relación da Deputación co fondo do asunto".

Isto último demostra, dixo Font "que nin leu o texto da mesma ou que Moldes adoece de certo déficit de comprensión lectora", xa que no propio escrito de conciliación e na resolución anexa arguméntanse as razóns para a interposición desta acción "que deriva da competencia que a Lei 7/85 atribúe á Presidencia", engadiu.

Carlos Font finalizou a valoración dicindo que "aquí non se trataba de silenciar as críticas, senón de que quen mente recoñeza o seu erro e rectifique".