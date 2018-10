Ángel Moldes critica o "reparto arbitrario que fan Carmela Silva e César Mosquera cos fondos provinciais"

Reparto de fondos, segundo o PP © PP provincial Concellos "top 10", segundo o PP © PP provincial Concellos "en branco", segundo o PP © PP provincial

O grupo provincial do Partido Popular denunciou este mércores que case 7 de cada 10 euros que se repartiron en 2017 e 2018 con cargo aos plans de Reequilibrio e DepoRemse da Deputación foron para concellos gobernados polo PSOE e polo BNG.

Segundo as contas dos populares, dos 29 millóns de euros que se repartiron con cargo aos dous plans, 17,5 millóns se gastaron en "concellos afíns ao Bipartito provincial", os gobernados polo Partido Popular, recibiron 6,2 millóns de euros-o 23% dos fondos-, e por outras formacións políticas, 2,1 millóns de euros.

Nunha rolda de prensa na que estivo acompañado polo deputado provincial Santiago Rodríguez Davila, o voceiro popular, Ángel Moldes, criticou "o reparto arbitrario que fan Carmela Silva e César Mosquera cos fondos provinciais, mentres se atreven a percorrer toda a provincia presumindo de reparto equitativo e de criterios obxectivos".

Para Moldes, outro dos datos para ter en conta é que dos 10 concellos que máis fondos recibiron con cargo a estes dous plans, hai oito concellos do PSOE e BNG e só 2 do PP. E só estes 8 concellos repártense 11,3 millóns de euros.

"Pero mentres hai concellos moi beneficiados, tamén hai concellos moi prexudicados", puntualizou o voceiro, ao referirse a que hai 13 concellos "en branco", que a pesar de presentar proxectos non recibiron nin un só euro de ningún dos 29 millóns que se repartiron nestes dous anos, "e que casualidade, 12 son concellos gobernados polo PP e un doutra cor política, pero ningún do BNG nin do PSOE".