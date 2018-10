A Lama leva aos tribunales la denegación "arbitraria" dunha subvención da Deputación

O goberno municipal da Lama presentou un recurso ante o xulgado do contencioso administrativo de Pontevedra ao considerar "arbitraria" a denegación dunha subvención solicitada ao amparo do Plan Deporemse, que financia a remodelación e mellora de seguridade nos viarios de titularidade municipal.

En concreto, o recurso da Lama é contra o acordo adoptado polo pleno provincial, celebrado o pasado 28 de setembro, co cal se desestima a solicitude de subvención.

A orixe desta desavinza entre ambas as administracións estaría, presuntamente, na desconformidade do Concello da Lama coa aplicación do baremo obxectivo empregado pola Deputación de Pontevedra á hora de avaliar os méritos do proxecto presentado.

A Lama optaba a financiar o proxecto de mellora de seguridade viaria na rúa Miguel Carballal e na estrada de acceso ao lugar da Fraga.

Para os responsables municipais, o proxecto presentado cumpría "perfectamente" os fins para os que fora creado polo Plan Deporemse.

Así, sinala que na zona de actuación está o centro educativo do municipio, o pavillón de deportes, o edificio do obradoiro con actividades continuas, a igrexa parroquial e, mesmo, o centro de saúde, elementos fundamentais para optar a esta iniciativa orientada á mellora da seguridade viaria en lugares con edificios con especial concorrencia de público.

Segundo o criterio defendido polo Concello da Lama, actuouse de forma "arbitraria ou cando menos incorrecta" á hora de aplicar os baremos puntuables.

Ademais, considera que non se tiveron en conta adecuadamente os certificados técnicos achegados pola Secretaría do Concello á hora de acreditar o número de quilómetros incluídos como propios na extensión da rede viaria municipal, un dos elementos valorables á hora de alcanzar unha puntuación adecuada para lograr a súa aprobación definitiva.

Ante esta circunstancia, A Lama considera "lesionados" os intereses dos seus veciños, polo que decidiron interpoñer este recurso contencioso administrativo nos xulgados de Pontevedra para resolver un asunto que é "gravemente prexudicial" para os seus cidadáns.