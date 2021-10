O Poio Pescamar faise co derbi contra o Marín Futsal (0-2)

Partido de liga entre Marín Futsal e Poio Pescamar na Raña © Mónica Patxot Partido de liga entre Marín Futsal e Poio Pescamar na Raña © Mónica Patxot Partido de liga entre Marín Futsal e Poio Pescamar na Raña © Mónica Patxot

O resultado non reflicte o que foi realmente o derbi entre Marín Futsal e Poio Pescamar disputado este domingo no Pavillón da Raña. A intensidade, as ocasións para ambas as escuadras, as xogadas polémicas e, sobre todo, as intervencións de Silvia Aguete e de Caridad, foron as protagonistas do primeiro duelo de liga entre marinenses e vermellas, que finalmente se decantou para un equipo conserveiro que se afianza na parte alta da táboa, a diferenza do seu rival, que aínda non puntuou.

Comezou o encontro con mellores chegadas para o Poio Pescamar, que xeraba perigo pola banda esquerda onde se colocaba Dani Sousa. Mentres, o Marín buscaba chegar con balóns longos e xogadas de estratexia a balón parado.

Aos cinco minutos de xogo sacou o conxunto conserveiro un disparo afastado que se foi desviado da portería de Silvia e, acto seguido, replicó o Marín cun disparo de Gaby que obrigou a Caridad a realizar un paradón evitando o gol do Marín.

Tres minutos despois si que tivo que intervir a ex vermella, posta a proba por unha Ana Escribano que o tentaba de lonxe. Jane tamén o tentou, pero de novo a gardameta do Marín repeleu o disparo, dando paso a unha serie de ocasións do conxunto conserveiro que Aguete rexeitaba.

Parou o tempo Manu Cossío cando se alcanzaba o ecuador da primeira metade, e xusto chegou a oportunidade máis clara para as locais. Ceci lanzou unha falta desde medio campo que deu nunha defensora rojilla, desviando ao traveseiro da portería de Caridad.

Quedaban sete minutos de primeira parte e Gaby roubou o balón no seu campo, xerando unha contra. Enviou a Café, que devolveu a parede á 15 do Marín, pero o seu tiro foise polo lateral da portería de Caridad. Axexaban as locais, pero non eran capaces de abrir a lata.

O equipo que si o conseguiu foi o Poio Pescamar. A falta de cinco para o descanso, Caridad buscou a Jane en longo, que gañou a partida a Silvia no man a man, poñendo por diante ao seu equipo.

Despois do gol, estaba máis preto de chegar o segundo vermello que o primeiro do Marín, que achicaba auga ante a alta presión das xogadoras visitantes, que aplicaron unha marcha na súa presión. Con todo, a falta dun minuto para o final, foron as branquiazuis as que tiveron o empate. Primeiro Café probou desde fóra da área e despois de saque de banda nun envío de Ceci a Gaby, que de cabeza cedeu a Café, que enviou por encima da portería de Caridad.

Tras o paso polos vestiarios o partido ampliou a intensidade e chegaron as tarxetas amarelas. Caridad, nunha mala saída, derrubou a Ceci no á esquerda do campo e o colexiado mostrou amarela. A bancada pedía a expulsión. Segundos despois, Irene volveu cometer falta sobre unha xogadora do Marín, levándose a segunda amarela para o seu equipo. Nese balón parado Ceci colgou o balón cara a Café, que non puido controlar e excedeu a liña de banda.

O derbi estaba igualado en canto a intensidade e ocasiones pero o marcador non se movía. O traveseiro evitaba o gol do Poio e Caridad, o do Marín.

E así foron pasando os minutos, con ambos os conxuntos buscando un tanto que non chegaba. Luci Gómez cedía de falta a Dani Sousa, que cabeceaba ás mans de Silvia. Tamén puido marcar Café cando quedou diante de Caridad, pero Ana Escribano agarrouna evitando o disparo. A bancada pedía vermella, unha vez máis, por ser a última xogadora, pero os colexiados amoestaron con amarela. Disparou Ceci, a defensa rexeitou, despois tentouno Gaby, de novo a zaga conserveira desviou, chegando o balón a Silvia, que enviou un pase perfecto cara a Café, pero rematou fóra.

Agora o gol estaba máis preto de chegar para o Marín, que pillaba contra as cordas á defensa dun Poio inestable que tiña en Caridad un ferrollo baixo paus e pedía calma nas transicións das súas xogadoras.

Quedaban catro minutos. Gaby disparou afastado ao traveseiro e replicó o Poio automaticamente con outra ocasión de gol, dando paso a un intercambio continuo de golpes en ambas as porterías que atallaban defensoras e gardametas.

Pero o gol que sentenciou o partido ao final acabou chegando. Luisa, tras xogada individual índose de toda xogadora que poñía por diante, cedeu a Dani Sousa, que se atopaba dentro da área xusto diante de Silvia e, de espuela, sen mirar, coou o esférico entre as pernas da gardameta marinense anotando o 0-2.

Parou o tempo Jiménez e meteu xogo de cinco con Pau como porteira xogadora, que probou de disparo afastado sen fortuna. Tentou reducir distancias o Marín, que estaba a ter moi mala sorte para gol, pero o Poio, ben colocado en defensa, aguantou o resultado para levar a vitoria no primeiro derbi ligueiro da tempada.

MARÍN FS (0): Silvia Aguete; Pau, Café, Ceci e Gabi (quinteto inicial). Tamén xogaron, Adri e Lu.

POIO PESCAMAR (2): Caridad; Dani Sousa, Ana Rivera, Luci e Jane (cinco inicial). Tamén xogaron, Irene, Agostina Chiesa, Julia Dupuy, Iría Varela, Anna Escribano, Lucía e Luisa Mayara.

Goles: 0-1, min. 15 Jane. 0-2, min. 36 Dani Sousa

Indicencias: A Raña. Colexiados, Carreira Romero e Ferrero Carballal do colexio galego. Amoestaron a Café no Marín e Caridad, Irene e Anna Escribano no Poio Pescamar.