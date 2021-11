Segue a boa serie do Marín Futsal tras superar a domicilio o Zaragoza (1-3)

Partido entre Poio Pescamar e Universidad de Alicante na Seca © Cristina Saiz

O Marín Futsal segue en refacho. O equipo adestrado por Raúl Jiménez sumou este sábado a súa segunda vitoria consecutiva despois de superar por un claro 1-3 ao Sala Zaragoza.

As visitantes avisaron nada máis comezar o duelo por mediación de Gaby, pero a gardameta local, moi ben posicionada baixo paus, impedía o gol marinense para manter o partido igualado.

Co paso dos minutos foi o equipo aragonés o que se fixo co control do xogo, pero o Marín, ben posicionado defensivamente tal e como demostrou durante toda a tempada, convertíase nun muro, xerando así as súas mellores ocasións á contra.

Pero foi tras un roubo de balón de Café á saída rival a que anotou de vaselina superando a Ana Etayo. Con todo, a falta de tres minutos para o descanso, Rapha Martins cabeceaba á rede unha falta que sacou Antía e que despexou mal a defensa do Marín, anotando a brasileira o gol do empate.

Parecía que ao descanso chegaríase en empate, pero apareceu Ceci para adiantar ao Marín nunha contra e, de disparo raso, superar a Martins e anotando o 1-2. Tivo Ceci nas súas botas o 1-3 antes de chegar ao intermedio desde os dez metros pero Etayo salvou ao seu equipo.

Despois do paso polos vestiarios, o colexiado expulsou con dobre amarela a Antía, aproveitando así o Marín unha superioridade que lle permitiu facer o 1-3 por mediación de Café, que anotaba un dobrete.

Tentaron reaccionar as aragonesas nos instantes finais pero o Marín, lonxe de baixar os brazos, conseguiron aguantar o resultado para sumar a súa segunda vitoria no que vai de tempada.