Segunda derrota consecutiva do Poio Pescamar tras caer contra o Universidad de Alicante (1-2)

Partido entre Poio Pescamar e Universidad de Alicante na Seca © Cristina Saiz

Primeira derrota en casa do Poio Pescamar e segunda derrota consecutiva no que vai de liga. O conxunto vermello volveu tropezar, esta vez contra un Universidad de Alicante que aínda non gañara e que estreou marcadora de puntos este sábado na Seca (1-2).

Avisou Anita para as alacantinas nada máis comezar o duelo, respondendo automaticamente Dani Sousa cun testarazo que se foi alto. Nivelaron o xogo ambos os conxuntos co paso dos minutos, iso si, sen xerar ocasións claras de gol.

A mellor chegou aos sete minutos de xogo para as visitantes, obrigando a estirada de Caridad para salvar ao Poio. Pero non puido facer nada a gardameta local pouco despois, anotando Mariángeles á saída dun saque de banda e adiantando ao Alicante.

De balón parado avisaban tamén as de Manu Cossío, pero era Rocío a que acariñaba o 0-2 para a UA cun disparo ao poste. Seguiu insistindo o equipo local con Luisa Mayara pero a igualada non chegaba, alcanzando ao descanso cun axustado 0-1 e todo por decidir.

Despois do paso polos vestiarios produciuse outro intercambio de golpes en ambas as porterías, podendo chegar o gol para calquera equipo. Foi o conxunto conserveiro o que atopou meta con Dani Sousa. Irene iniciou a xogada e cedeu a Luci, que enviou á brasileira para que transformase a igualada.

Durou pouco a alegría ao Poio, que viu un minuto máis tarde como o Alicante volvía adiantar tras unha rápida xogada que resolveu Sara Roelas, obrigando a Manu Cossío a recorrer ao xogo de cinco con Jane como porteira xogadora para sacar algo de proveito do duelo.

Apertou e intensificou a presión, pero as visitantes aguantaron o asedio para sumar a súa primeira vitoria da tempada. Pola súa banda, o Poio Pescamar despídese da parte alta da táboa e descende ata a sétima posición con oito puntos.

POIO PESCAMAR (1): Caridad; Jane, Ana Rivera, Luci e Dani Sousa (cinco inicial). Tamén xogaron, Martita, Agostina, Luisa Mayara, Julia Dupuy e Irene García.

UA ALCANTE FSF (2): Elena; Rocío, Ana María Piñeiro, Mariángeles Piñeiro e Pao (quinteto inicial). Tamén xogaron, Anita, Raquel Martínez, Aitana Benítez e Sara Roelas.

Goles: 0-1, min. 8 Mariángeles. 1-1, min. 30 Dani Sousa. 1-2, min. 31 Sara Roelas.

Incidencias: A Seca. Colexiados: Crespo Pardo e Menéndez Nistal.