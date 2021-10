Tropezo do Poio Pescamar contra o recentemente ascendido Atlético Torcal (3-3)

Partido entre Poio Pescamar e Atlético Torcal na Seca © Cristina Saiz

O recentemente ascendido Atlético Torcal puxo as cousas complicadas ao Poio Pescamar durante a tarde deste sábado no pavillón da Seca. As conserveiras, que chegaban invictas á cita, tiveron que remontar o duelo, que se lles puxo costa arriba co gol de Tere no minuto 10.

Comezou o duelo cunha intensidade moi alta por partes de ambas as escuadras, moi envorcadas en ataque en busca dun gol que estaba a tardar en chegar, sobre todo para as locais.

Aínda que foi o Poio o que empezou dominado, o Torcal buscaba sorprender con rápidas accións, e así chegou o primeiro tanto do partido. Aos dez minutos nunha rápida transición sorprenderon ás conserveiras cun gol de Tere que poñía o 0-1 no marcador. Pero pouco tardou en reaccionar o Poio Pescamar. Aos poucos segundos, Dani Sousa aparecía e devolvía a igualada.

A goleadora vermella tamén adiantou ao seu equipo por primeira vez no partido, con todo, antes de chegar ao descanso, as visitantes anotaron as táboas por mediación de Ale.

Despois do paso polos vestiarios, o Poio tentou imprimir máis intensidade ao seu xogo en busca doutro tanto, que chegou sobre a media hora de xogo por mediación de Luci.

Durou pouco a alegría ao conxunto local, que se viu superado, unha vez máis, por Ale que, tras un envío longo, controlou para desde a frontal sacar un disparo raso que se coou na portería de Caridad.

Tivo o Poio tamén en Agostina o gol da vitoria, pero o balón estrelouse no traveseiro e, a falta de tres minutos para o final, a gardameta do Troncal interveu para salvar ao seu equipo, que aguantou como puido para dar a sorpresa da xornada.

POIO PESCAMAR (3): Caridad; Dani Sousa, Jane, Ana Rivera e Irene (cinco inicial). Tamén xogaron, Luci, Agostina Chiesa, Julia Dupuy, Anna Escribano e Luisa Mayara

ATLÉTICO TORCAL (3): Valeria; Eva, Nuria, Ale e Ceci (quinteto inicial). Tamén xogaron, Ana Mayoral, Tere Muñoz, Carmen Jiménez, Ana Rueda e María Soto.

Goles: 0-1, min. 10 Tere. 1-1, min. 10 Dani Sousa. 2-1, min. 14 Dani Sousa. 2-2, min. 18 Ale. 3-2, min. 30 Luci. 3-3, min. 31 Ale.

Incidencias: Pavillón A Seca. Colexiados: Menéndez Nistal e Vilas López. Amoestaron a Dani Sousa e ao delegado no Poio Pescamar e a Anita Rueda e un compoñente do corpo técnico no Torcal.