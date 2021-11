Recital de goles e remontada para o Marín Futsal sobre o Joventut D'Elx (5-3)

Partido de liga en A Raña entre Marín Futsal e Joventut D'Elx FS © Cristina Saiz

Goleada con remontada incluída para o Marín Futsal sobre o Joventut D' Elx este sábado na Raña. As de Raúl Jiménez conseguiron dar a volta ao marcador para sumar tres puntos vitais que saben a gloria e que confirman a boa forma na que se atopa o equipo (5-3).

Comezou o partido con dominio total e absoluto para as xogadores locais, que ademais de facerse coa posesión do esférico foron as que mellores ocasións tiveron, polo menos durante os instantes iniciais.

Pasaba o minuto uno e chegou a primeira oportunidade para o Marín cun disparo afastado de Ceci que, desde campo propio, estrelou o balón nunha defensora que desviou a córner.

Seguiu buscando o gol o conxunto marinense, esta vez por mediación de Pau, pero o seu disparo deu na madeira; pouco despois, Jessi enviou unha falta lateral cara ao segundo pau onde se atopaba a capitá local que rematou afastado por moi pouco.

Levaba a batuta o Marín, pero o Joventut, que tiña os seus recursos no contragolpe, saíu da zona de presión rival obrigando o rápido repregamento da zaga local. Con todo, cando se cumpría o minuto catro e medio de xogo chegou o gol alacantino, que sentou como un xerro de auga fría sobre as filas locais. De saque de esquina enviou Judit ao pau longo, onde Paula, totalmente soa, rematou sen oposición para anotar o 0-1.

E aínda que as de Raúl Jiménez seguían buscando facer o seu xogo, baixaron o ritmo sobre todo defensivamente, aproveitando o Joventut a situación para asestar un novo golpe ás marinenses con Romina rematando a porta baleira un balón que foi ao pau de Nekane tras saque de banda de Bet Carrasco, ampliando así a vantaxe no marcador.

Nin 30 segundos tardou en reaccionar o Marín. Dani Fleitas de maneira acrobática mandou o balón á área visitante onde se produciu un batiburrillo desde onde Ceci levantou a perna o suficiente para facer o primeiro tanto local.

Co 1-2 aumentou o ritmo, esta vez sendo frenético e sucedéndose as ocasións en ambas as porterías e cobrando protagonismo as gardametas. Pero foron as galegas as que atoparon o premio a falta de seis minutos para o descanso cun disparo de Jessi imparable para Ana Eliza que colocaba de novo as táboas no electrónico.

O partido estaba vibrante e emocionante, sobre todo cando, nada máis saír dos vestiarios, o conxunto alacantino volvía adiantarse tras pase en longo de Ana Eliza, que recibiu Nekane para anotar o 2-3.

A alegría durou pouco para as visitantes e é que, despois de que o Marín reclamase unha man que o equipo arbitral non viu, Jessi recibiu de costas ao bordo da área, virouse e anotou, unha vez máis, para igualar a contenda. Por mediación de Jessi puido facer o cuarto gol o equipo local pero o seu disparo deu no ferro da portería.

O partido volvía estar eléctrico e a cada contacto estaba servida a polémica, sobre todo cando o colexiado expulsou a Nekane, deixando en inferioridade numérica durante dúas ás de Elxe. A situación sóuboa aproveitar Ceci para, a falta de case 12 para o final, dar a volta ao partido e colocar ao Marín por diante.

Optou polo xogo de cinco o Joventut D' Elx con Judit pero non deu resultado, senón que, nunha rápida transición, Jessi recibiu ás costas da defensa para servir en boca de gol a María León, que anotou o 5-3 para poñer terra polo medio.

Aínda que o equipo alacantino buscou reducir diferenzas non foi capaz, Silvia Aguete estaba moi ben colocada e sacaba a perna cando era necesario para evitar o gol. As que si puideron sentenciar de maneira definitiva foron as locais cando o Joventut fixo a sexta falta, pero Ceci enviou o balón á madeira, finalizando o partido nun 5-3 despois de 40 minutos frenéticos.

MARÍN FS (5): Silvia Aguete; Jessi, Pau García, María León e Ceci (quinteto inicial). Tamén xogaron, Gaby, Adriana, Dani Fleitas, Lu, Mar Fernández,

JOVENTUT D’ ELX (3): Ana Eliza; Paula Morote, Nekane, Bet Carrasco e Eli. Tamén xogaron, Nanna, Judit, Paula, Cárol, Romina,

Goles: 0-1, min. 5 Paula. 0-2, min. 10 Romina. 1-2, min. 10 Ceci. 2-2, min. 15 Jessi. 2-3, min. 21 Nekane. 3-3, min. 23 Jessi. 4-3, min. 29 Ceci. 5-3, min. 32 María León.

Indicencias: A Raña. Colexiados, Carreira Romero e Crespo Pardo. Amoestaron con dobre amarela a Nekane (28’) e a Judit no Joventut D’ Elx, e a Ceci no Marín FS.