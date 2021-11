Proba á recuperación do Poio Pescamar e á xeira positiva do Marín Futsal

Importante e esixente xornada tanto para Poio Pescamar como para Marín Futsal na Primeira División de fútbol sala feminino.

Na casa xoga este sábado (18.30 horas) un Poio Pescamar que terá diante todo un reto, dobregar na Seca ao líder e invicto Futsi Atlético Navalcarnero, que sumou ata a data 21 puntos de 21 posibles.

As vermellas, superado a súa mala serie de resultados co triunfo logrado a pasada fin de semana en Leganés, poñerá a proba a súa recuperación co obxectivo de reivindicarse e poder axexar a cuarta posición que agora ocupa o Móstoles, con 12 puntos, polos 11 que suma o cadro conserveiro.

Precisamente o Móstoles será o rival este sábado (18.30 horas) do Marín Futsal, aínda que no seu caso cun encontro a domicilio.

O conxunto adestrado por Raúl Jiménez chega á cita no seu mellor momento do curso e coa intención de prolongar a súa serie positiva, tras catro xornadas sen perder e tres vitorias consecutivas que consolidaron ao equipo na zona tranquila da táboa.

"Teñen moitas xogadoras internacionais e de feito a capitá Patri foi capitá da selección española. É un equipazo", asegura a gardameta Silvia Aguete sobre esta cita, á que acoden sen presión.