Rufo queda sen un dos seus principais rivais polo 'pichichi' da Segunda RFEF

Isaac Romero, xogador do Sevilla FC © Sevilla FC

A pugna por terminar a tempada como o máximo goleador absoluto da Segunda RFEF despéxase para Rufo.

O dianteiro do Pontevedra é desde o pasado domingo, co seu gol en Vilalba, 'pichichi' en solitario da categoría grazas aos 12 goles que asinou durante a primeira volta do campionato.

Só dous futbolistas aproxímanse ás súas cifras. Trátase de Isaac Romero (Sevilla Atlético) no grupo IV e de Diego Morcillo (CD Guadalajara) no grupo V, ambos os dous con 11 tantos.

Con todo un destes homes caeu por sorpresa da carreira polo pichichi, aínda que iso si por unha boa razón, e é que o Sevilla fixo oficial o salto ao seu primeiro equipo, para todos os efectos, de Isaac Romero, o dianteiro do seu filial, para ocupar a ficha libre que deixou a saída do brasileiro Fernando. Toma esta decisión porque ao ser un xogador de 24 anos non podía compaxinar por normativa os dous equipos.

Na lista de máximos goleadores de Segunda RFEF destacan tamén os 10 goles que suman no grupo II tres futbolistas como Jony (UD Logroñés), Izeta (Bilbao Athletic) e Unai Ropero (Arabés B).

En canto ao grupo I no que milita o Pontevedra, Rufo destaca cos seus 12 goles por diante de Manu Barreiro (SD Compostela) con 9, mentres que con 8 tantos aparecen Javi Delgado (Gimástica Torrelavega) e Amin (Ourense CF).