O Valladolid Promesas chega a Pasarón como "un dos mellores visitantes da categoría"

O Pontevedra Club de Fútbol volve a Pasarón despois das vacacións de Nadal coa idea e os obxectivos claros de fronte ao enfrontamento deste domingo ante o Valladolid Promesas (17:00 horas).

"Temos marxe de mellora, pero agora expómonos obxectivos competitivos numéricos" e mellorar o conseguido durante a primeira volta, algo que o técnico Yago Iglesias considera "difícil" porque a estas alturas os equipos "xa se xogan cousas".

En todo caso, para o adestrador segue sendo "pronto" para celebrar porque "as ligas e os obxectivos conséguense nas dez últimas xornadas", só "hai que estar ben posicionados" para afrontar esta segunda volta da mellor maneira.

Neste sentido, Iglesias ten claro que o equipo se ten que centrar en si mesmo aínda que "sen deixar de mirar aos rivais" xa que "vai haber partidos contra rivais directos con obxectivos similares".

En canto ao Valladolid Promesas, tal e como ocorreu na previa do partido de ida asegurou que é "fiel á súa idea e ten moita calidade individual. Non cambian independentemente de contra quen xogue" pero si "va evolucionando cada semana". Ten "moita calidade e xente nova con moita desenvoltura e que non se amedrenta", o que o converten en "un dos mellores visitantes da categoría" e "non vai vir a pecharse atrás".

Para o enfrontamento deste domingo Yago Iglesias non poderá contar con Álex González, que volveu de Torrelavega lesionado tras un "pequeno contratempo nunha disputa. Non é nada moi importante", admitiu o técnico, "pero esta semana non contamos con el". O xogador está "pendente dunha proba que confirme que non ten nada complicado e a partir de aí faremos a estimación para que se incorpore".

O que é dúbida, pero non por lesión, é a nova incorporación da entidade granate: Azael García. O xogador lucense só fixo catro adestramentos co equipo, pero "cumpre cos requisitos para botarnos unha man. É un efectivo máis para adestrar e para enfrontarnos a rivais para a segunda volta. Vímoslle cousas en directo que xa vimos", pero chegou a Pontevedra cun "contexto distinto e outra idea de xogo" polo que aínda ten que "coñecer aos seus compañeiros e os comportamentos ofensivos e defensivos. Facemos moitas con balón e sen balón, necesita tempo para collelo".