Agónico triunfo do Pontevedra en Torrelavega (1-2)

Partido entre Gimnástica de Torrelavega e Pontevedra © Pontevedra CF

Agónica e traballada vitoria do Pontevedra ante a Gimnástica Torrelavega. O equipo granate adiantouse cun gol de Rufo, Chus Ruiz devolveu o empate aproveitando un erro de marca, e Yelko Pino no segundo tempo devolveu o golpe para sentenciar.

Con todo, o partido estivo aberto e cargado de ocasións por parte dos locais, pero Edu Sousa apareceu cando máis falta facía para salvar ao seu equipo.

Destacaban no once de Yago Iglesias a presenza de Zabaleta e Borja Domínguez, que substituíron aos sancionados Churre e Chiqui, ofrecendo unha pequena variación pero mantendo a mesma idea de xogo.

E desta forma saltaron ao terreo de xogo os xogadores granates, ofrecendo un elevado ritmo nas súas primeiras accións e mostrándose máis activo e cómodo co balón. De feito, nos primeiros minutos de xogo chegou a xogada polémica con Rufo protagonizando unha caída dentro da área tras un contacto co defensor rival que o colexiado decidiu non castigar.

A presión inicial mantívose e os disparos a área do Torrelavega empezaron a chegar. Primeiro Álex González avisou desde o pico da área cun lanzamento perigoso que se foi alto, e pouco despois cun chute co que Rufo desatou a euforia. Centro desde a dereita, control do dianteiro e chute á esquerda da portería para subir o 0-1 ao marcador.

A pesar do dominio do Pontevedra, a Gimnástica asomábase de cando en vez en portería de Edu Sousa, que interviña por primeira vez aos 15 minutos de xogo evitando o gol de Javi.

Con todo, nada puido facer o gardameta granate para frear o tanto rival. Nun erro de marca, o equipo local aproveitou un centro que se envenenó, a zaga pontevedresa tentou despexar pero apareceu Chus Ruiz para cabecear e poñer o 1-1.

Non se descompuxo o equipo de Yago Iglesias, que tivo que mover ficha no verde por unha posible lesión de Álex González por molestias nunha perna. No seu lugar entrou Jaichenco, que pasou a ocupar a banda dereita, e a Dalisson levouno á esquerda.

A formulación do Pontevedra non variou pese ao cambio obrigado e a ameaza en campo rival continuou en busca dun segundo tanto, pero Yelko non estivo acertado no man a man con Sortres e o esférico acabou estrelándose no traveseiro.

Tras o paso polos vestiarios, o conxunto granate saíu decidido a ir a por os tres puntos. Falta preto da área que Yelko sacou en curto con Samu Mayo, que devolveu ao 10 e puxo o balón cruzado no segundo pau imparable para Soters.

O tanto deixou noqueado ao Torrelavega, que se vía superado a pesar de quedar aínda moito partido por diante. Con máis corazón que cabeza tentou reverter a situación, pero a desesperación derivou en faltas constantes que o Pontevedra aproveitaba para durmir o xogo con longas posesións.

Tiñan os de Yago Iglesias o duelo onde querían. Entrou Toño Calvo en lugar de Dalisson para reforzar a superioridade polo medio e foi el precisamente o que protagonizou a xogada clave da segunda metade. Recibiu dentro da área, o defensor agarroulle de forma tan estrepitosa que non facía falta que se tirase ao chan, pero o colexiado fixo a vista gorda e non o sancionou.

Achegábase o final sen que os granates matasen o partido e púidolles custar moi caro. A Gimnástica empezou a acumular envíos a área rival que a súa parroquia festexaba como goles aínda que non o fosen.

O Pontevedra estivo a piques de sentenciar nunha rápida contra que Yelko perdoou e Edu Sousa, no tempo de prolongación, converteuse no heroe do partido aparecendo para salvar ao seu equipo cunha maxistral parada ao disparo de Rasines.

Regresan os de Yago Iglesias a Pasarón con tres importantísimos puntos para manterse na segunda praza da clasificación.

RS XIMNÁSTICA DE TORRELAVEGA: Soters, Rasines, Varo, Alberto, Saúl, Gándara, Chus Ruiz (Marco Cobo, min. 82), Pol Bassa, Javi Delgado, Marcos Fernández (Lavsamba, min. 75) e Alberto Delgado (Tobar, min. 60).

PONTEVEDRA CF: Edu Sousa, Bastos, Mario Gómez, Álex González (Jaichenco, min. 28), Borja Domínguez, Rufo, Yelko (Barbeiro, min. 83), Samu Mayo, Garay, Dalisson (Toño Calvo, min. 66) e Zabaleta.

Goles: 0-1, Rufo, min. 11. 1-1, Chus Ruiz, min. 27. 1-2, Yelko, min. 52.

Árbitro: Omar Álvarez, auxiliado nas bandas por Sergio Álvarez e Alejandro Fernández (Castela e León). Amoestaron a Alberto Delgado (32'), Varo (55'), Gándara (66'), Javi Delgado (min. 86) na Gimnástica de Torrelavega e a Garay (49') e Ángel Bastos (62') no Pontevedra.

Incidencias: Partido da xornada 18 de liga en Segunda RFEF disputado no Estadio O Malecón.