O Pontevedra retoma as visitas escolares no CEIP San Benito de Lérez

Borja Domínguez e Chiqui visitan o CEIP San Benito de Lérez © Pontevedra Club de Fútbol SAD

Coa chegada do novo ano e o regreso dos nenos e nenas ao colexio, o Pontevedra Club de Fútbol retomou o seu programa de visitas a centros escolares.

Fíxoo este xoves no CEIP Plurilingüe San Benito de Lérez.

Ata alí desprazáronse despois do adestramento do equipo granate dous integrantes do primeiro plantel como Borja Domíguez e Chiqui.

Ambos os dous futbolistas compartiron anécdotas e momentos cos mozos, e animáronlles a acudir ao Estadio Municipal de Pasarón repartindo entradas para o próximo encontro contra el Real Valladolid Promesas do día 21 de xaneiro.

Tras esta cita o programa de visitas escolares terá continuidade o vindeiro luns 15 de xaneiro no CEIP Plurilingüe de Tenorio, no Concello de Cerdedo-Cotobade.