Dobre baixa por sanción no Pontevedra para o desprazamento a Torrelavega

O encontro no campo do Racing Villalbés, con resultado de empate a un gol, deixou consecuencias en forma de sanción no Pontevedra para o seu próximo partido, o que lle medirá o vindeiro domingo 14 de xaneiro (17.00 horas) de novo a domicilio á Gimnástica de Torrelavega.

Nese choque, o primeiro da segunda volta do campionato, Yago Iglesias non poderá contar con dous dos seus futbolistas máis utilizados, o central Víctor Vázquez 'Churre' e o extremo Chiqui.

Todo iso, a falta da previsible confirmación que chegará o vindeiro mércores por parte do Comité de Competición da Real Federación Española de Fútbol.

Churre apunta a ser castigado por un encontro debido á súa expulsión en Vilalba no minuto 66 de partido, cando derrubou un rival que encaraba a portería de Edu.

Tampouco estará na próxima xornada Chiqui, e no seu caso por unha amoestación máis evitable, ao producirse cando xa non estaba sobre o terreo de xogo despois de ser cambiado. O extremo viu unha tarxeta amarela, a quinta da tempada e que carrexa sanción, no minuto 81 por "desaprobar con palabras unha das miñas decisións desde a zona de bancos", explicou o colexiado na súa acta arbitral.

Será o primeiro granate en cumprir ciclo de amarelas esta campaña, quedando como único apercibido con catro tarxetas Mario Gómez, mentres que con tres atópanse Álex González, Samu Mayo, Rufo e Charly.

Tamén o próximo rival dos pontevedreses, a Gimnástica de Torrelavega, contará o domingo con ausencias por sanción, ao cumprir ciclo de amoestacións dous xogadores ofensivos como Unai e Álex Basurto e ser expulsado fronte ao Coruxo o centrocampista Josemi.