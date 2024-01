Azael García, novo xogador do Pontevedra: "Veño coa mentalidade de xogar en Pasarón coa presión encima. Motívame"

Azael García, novo xogador do Pontevedra C.F. © Mónica Patxot Azael García nas bancadas de Pasarón © Mónica Patxot Charles Días, secretario técnico do Pontevedra C.F. © Mónica Patxot

Azael García López, xogador lucense de 20 anos, xa é novo xogador do Pontevedra Club de Fútbol ata finais desta tempada. Ocupará ficha sub-23.

O xogador, procedente do Valencia Mestalla, era presentado por Charles Días, secretario técnico do club, este martes na sala de prensa do estadio de Pasarón.

Charles recoñeceu que o club granate levaba desde principios de tempada seguíndoo e non se puido incorporar porque o Valencia Mestalla non o permitiu daquela. "Neste mercado xurdiu a posibilidade e creo que hai que agradecer ao Valencia que deixe vir o xogador, que tamén quería vir", afirmou.

Azael García admitiu que quixo vir á entidade granate porque "o Pontevedra é un club dos mellores de Galicia, está entre os tres primeiros". Expresou de maneira contundente que "Pasarón é a ostia" e que vén seguindo ao conxunto que dirixe Yago Iglesias: "vese que ten un gran equipo pola clasificación e os resultados. Iso foi primordial".

Tamén destacou que desde o Pontevedra CF insistiron en que se incorporase. "Tiñan confianza en min. Agora teño que devolvela no terreo de xogo", asegurou Azael, que se pon como obxectivo o ascenso.

"O meu estilo de xogo é ter o balón, a posesión do partido e ser verticais no terreo de xogo", definiuse o centrocampista que leva desde o mércores 10 na cidade.

Charles explicou que Azael ten a posibilidade de xogar polas dúas bandas e tamén detrás dun punta. Engadiu que se trata dunha incorporación na liña do club que busca xogadores que teñan a posibilidade de ocupar varias posicións. Tamén quixo destacar a calidade do xogador de Lugo: "gústalle ter o balón, con desenvoltura. Oxalá dea a súa mellor versión aquí" e lembroulle a presión que supón xogar en Pasarón.

A este encontro coa afección granate, o xogador indicou que "desde que cheguei aquí eu estou dispoñible, coa mentalidade de xogar en Pasarón coa presión encima. Iso a un xogador como eu motívalle".

PRÓXIMAS INCORPORACIÓNS

O secretario técnico volveu mostrarse esquivo ao ser preguntado sobre novas incorporacións neste mercado de inverno.

"Pode ser que si, pode ser que non", respondeu Charles Días.

A continuación, admitiu que se está "traballando moito" nas oficinas do club e "ao longo dos próximos días seguramente haberá cousas", manifestou deixando a porta aberta a novos reforzos para o persoal que dirixe Yago Iglesias.