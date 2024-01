Ángel Bastos: "Temos ganas de volver a Pasarón, a nosa casa, onde podemos despregar o noso potencial"

Ángel Bastos, xogador do Pontevedra C.F. © Mónica Patxot Ángel Bastos, do Pontevedra C.F. © Mónica Patxot Bastos analizou o partido contra o Valladolid Promesas © Mónica Patxot

Ángel Bastos, xogador do Pontevedra Club de Fútbol, analizaba este mércores o partido que se presenta o vindeiro domingo 21, a partir das 17.00 horas, no Estadio Municipal de Pasarón contra o Real Valladolid Promesas.

"A verdade é que estamos moi confiados. O outro día soubemos reaccionar, sacamos tres puntos dunha visita complicada", explicaba o futbolista. despois da vitoria obtida ante o Torrelavega (1-2). "Na segunda volta os equipos xa teñen un obxectivo claro, saben onde están. Todos os equipos están a xogarse algo, van apertar e nós non podemos ser menos", apuntou.

Recoñece que se está mantendo un "pulso bastante duro arriba" da clasificación e, por este motivo, recoñece que "non queremos deixarnos caer, queremos seguir marcando o ritmo e imos seguir así".

Despois do parón do Nadal e dos dous partidos fóra de casa, Bastos admite que "temos ganas de volver a Pasarón, a nosa casa, onde estamos máis cómodos, onde podemos despregar o noso potencial". Agradece tamén o apoio da afección que viaxa co equipo nos desprazamentos pero insiste en que "xogar en casa é outra cousa xa que, cada vez que aperta Pasarón, se nota. Botamos de menos o vir aquí e estar diante de toda a xente de Pontevedra".

"O equipo está a gañar, estamos a sacar os partidos. A verdade é que esperamos que sexa unha tempada bonita a nivel individual e colectivo e consigamos o ascenso, que é o que todos queremos", avanzaba o futbolista de Mos, que recoñece que o persoal é "moi completa. Os que están a xogar menos están a axudar moitísimo. Hai que seguir así, empuxando xuntos para lograr o obxectivo".

Sobre o Real Valladolid Promesas expón que o adestrador granate Yago Iglesias aínda non tratou con detalle como enfrontarse a este rival pero no cadro pontevedrés non esperan grandes sorpresas: "Coñecémolos da primeira volta. É un filial. Non creo que cambiase moito. Están preto dos postos de descenso e imaxino que quererán apertar para afastarse de aí e achegarse aos postos de play off. Será un partido difícil, como todos, pero en casa seguro que sairá todo como queremos e sacaremos os tres puntos".

Bastos entende que, en ocasións, deba ocupar o posto de extremo dereito: "se o equipo me necesita de extremo intento achegar o máximo que poida aí e xa está", asume, indicando que o seu posto natural é no lateral aínda que xa xogou no posto de extremo na súa etapa no Coruxo hai xa unha década.

Para os próximos partidos, o xogador granate ten clara a liña a manter: "nós temos que seguir a piñón fixo e apertando para afastarnos dos que nos perseguen e tentar chegar se pode ser, con tres xornadas, ao obxectivo ou pelexar ao final para estar aí". Para lograr o reto teñen un primeiro reto o domingo fronte ao Valladolid B, conxunto contra o que os de Yago Iglesias só lograban un empate na primeira volta.