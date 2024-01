Asedio do Pontevedra e empate en Vilalba (1-1)

Partido entre o Villalbés e o Pontevedra © Pontevedra CF Partido entre o Villalbés e o Pontevedra © Pontevedra CF

Empate que sabe a pouco do Pontevedra ante o Villalbés nun partido dominado no seu maior parte polos granates, que foron superiores especialmente nunha segunda metade cargada de ocasións desaproveitadas. O colexiado expulsou a Churre no 66, a Javi Varela no 68 e a Gegunde no 93.

Non tardou o Pontevedra en dar o primeiro aviso. Corría o minuto cinco de xogo e Rufo recibía o esférico entre defensas, cedeu para Yelko e este sacou un potente disparo que, para mala sorte dos granates, estrelouse na cruceta da portería de Santomé.

O dominio dos de Yago Iglesias continuaba co paso dos minutos mentres o seu rival ameazaba cun centro de Álex ás costas da zaga. Buyo anticipouse a Garay pero o seu remate foi un pouco forzado e Edu Sousa apenas tivo que esforzarse para atallar o coiro.

A aposta do Pontevedra estaba a ser clara e mostrábase insistente en campo rival a pesar de que as ocasións brillaban pola súa ausencia. De feito, non foi ata o minuto 20 cando chegou unha nova oportunidade dos granates. Chiqui púxoa na área pequena para que Bastos rematase, pero o balón quedou morto e finalmente despexouno un defensor.

Alcanzábase así a recta final do primeiro tempo e chegou a xogada decisiva. Isaac recibía na banda esquerda e aproveitaba un tropezo de Churre para irse en velocidade ata a liña de fondo e asistir a Uzal para que subise o 1-0 ao marcador.

Tras o paso polos vestiarios o Pontevedra saíu decidido a darlle a volta ao resultado, pero o estado do terreo de xogo impedía combinar con fluidez e o balón chegaba ao seu destino aos tombos, favorecendo á defensa local a replegar e evitar calquera posible acción de perigo.

O Villalbés tiña claro o que tiña que facer para manter o 1-0 e formou un auténtico muro en defensa que estaba a ser impenetrable para os granates, que atacaban con todo e deixaban desguarnecida a portería de Edu Sousa, obrigado a intervir en repetidas ocasións para evitar o segundo gol local.

E nunha desas accións de contragolpe chegou o castigo para o Pontevedra en forma de expulsión de Churre, que viu a vermella directa por ser o último defensor e derrubar ao dianteiro. Compensouse con todo a situación ao minuto cunha nova expulsión, esta vez nas filas do Villalbés. Javi Varela arrasou con Borja Domínguez e o colexiado mostroulle a segunda amarela. Corría o minuto 68.

Aínda quedaba moito partido por diante e os de Yago Iglesias estaban a ser merecedores de, polo menos, o empate. Yelko cabeceaba fóra un centro medido desde a dereita, despois Charly e o mesmo Yelko desaproveitaban unha xogada embarullada na área pequena, e Samu Mayo estrelaba o balón no poste.

E no minuto 90 chegou por fin o premio. Centro de Barbeiro desde a dereita, Charly rematou mal e deixou o balón morto na área pequena onde Rufo, o máis listo da clase, meteu o pé para devolver o empate.

Coa máxima tensión alcanzáronse os minutos de desconto nos que o Villalbés quedou con nove xogadores pola expulsión de Gegundo e nos que o Pontevedra continuou co seu asedio a portería rival, gozando de tres saques de esquina seguidos cos que tentou pero non puido voltear o resultado.

RACING CLUB VILLALBÉS (1): Santomé, López, Buyo, Kiko, Javi Varela, Jose Varela, Pablo Rey (Santi Gegunde, min. 74), Nicholas, Álex Pérez (Christian, min. 80), Isaac (Rares, min. 63) e Uzal.

PONTEVEDRA CF (1): Edu Sousa, Bastos (Borja Domínguez, min. 55), Churre, Mario Gómez, Álex González, Rufo, Yelko, Chiqui (Charly, min. 72), Samu Mayo, Dalisson (Barbeiro, min. 72) e Garay.

Goles: 1-0, Uzal, min. 40. 1-1, Rufo, min. 90.

Árbitro: Mario Pacheco, auxiliado nas bandas por Jaime Campelo e Guillermo Martínez (Cantabria). Amoestou a Álex Pérez e a Javi Varela no Villalbés, e a Álex González (30') e Borja Domínguez (93') no Pontevedra. Tamén expulsou a Javi Varela (68') e a Gegunde (93') por parte dos locais e a Churre (66') por parte dos granates.

Incidencias: Partido da xornada 17 de liga en Segunda RFEF disputado no Estadio Municipal da Magdalena.