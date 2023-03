A xerente do Sergas reúnese con profesionais da Atención Primaria para mellorar a situación sanitaria en Vilaboa

A xerente do Sergas reúnese cos profesionais de atención primaria dos centros de saúde de Vilaboa © Gabinete de Comunicación da Consellería de Sanidade A xerente do Sergas reúnese cos profesionais de atención primaria dos centros de saúde de Vilaboa © Gabinete de Comunicación da Consellería de Sanidade

Este martes 14 de marzo pola mañá, Estrella López-Pardo, xerente do Servizo Galego de Saúde, reuniuse cos profesionais de Atención Primaria dos centros de saúde de Arcade e Vilaboa.

En ambos os encontros estivo acompañada polo xerente da área sanitaria de Pontevedra e O Salnés, José Flores Arias, e pola directora de Atención Primaria desta área de Saúde, Marta Ocampo.

Nas xuntanzas, os responsables do SERGAS mantiveron un encontro con todos os estamentos dos centros de saúde.

A finalidade foi repasar os proxectos extratéxicos definidos e tratar as medidas iniciadas polo Goberno galego para mellorar a Sanidade Pública no ámbito da Atención Primaria.

Algunhas medidas implementadas son a cobertura de prazas por concurso de méritos para afrontar o problema da falta de médicos no primeiro nivel asistencial que está acontecendo no conxunto do sistema sanitario público español.