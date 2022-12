Nava Castro, directora de Turismo de Galicia, destaca o interese que o belén de Moraña esperta nos visitantes

Iluminación e belén artesanal do Nadal 2022 en Moraña © Concello de Moraña Iluminación e belén artesanal do Nadal 2022 en Moraña © Concello de Moraña

Nava Castro, directora de Turismo de Galicia, inauguraba este sábado unha nova edición do Belén de Moraña, acompañada polo alcalde José Cela e o arcebispo Julián Barrio, ademais de residentes no municipio que querían observar toda a decoración das festas, ademais da nova recreación artesanal do Belén realizada integramente a man pola Asociación de Mulleres Rurais no Multiusos.

Neste encontro, Nava Castro destacou o impulso que desde o punto de vista turístico e cultural achega para Galicia este tipo de iniciativas creativas coa elaboración dun belén tradicional.

Castro entende que supón un elemento dinamizador da vida local e un gran reclamo turístico ao mesmo tempo que axuda a poñer en valor os monumentos e as tradicións populares.

A representante da administración autonómica lembrou que Galicia conta cunha gran tradición belenística con mostras nas catro provincias destacando o Belén electrónico de Begonte, en Lugo, ou o Belén artesanal de Valga, en Pontevedra, ambos os declarados Festas de Interese Turística de Galicia.

A Banda de Música Nova Lira de Moraña foi a encargada de amenizar os actos con panxoliñas típicas durante o acendido das luces e a Coral Voces Novas tamén interpretou varias pezas. A Carballeira de Santa Lucía tamén ofrece unha imaxe espectacular para os escolares coa presenza da Aldea de Nadal, elaborada por participantes no obradoiro de emprego.